Vymysleli lietadlo, ktoré bude lietať bez vrtuľ či turbín. Odborník z MIT sa inšpiroval Star Trekom

Vedeckému tímu z univerzity MIT sa podaril možno najväčší objav v téme ekológie, emisií a tiež leteckej technológie. Zostrojili totiž prototyp lietadla, ktoré by mohlo lietať bez akýchkoľvek pohyblivých podporných častíc.

Steven Barrett je vo svete astronautiky a letectva uznávaným odborníkom, ktorý okrem toho pôsobí ako docent na Massachussettskom technologickom inštitúte (MIT). Od útleho veku ho zaujímali raketoplány a ich fungovanie, pričom vyzdvihoval najmä bezvrtuľové či bezturbínové „plávanie“ priestorom, opistuje web Designboom.

Nápad, ktorý môže zmeniť ekológiu i technológie

Barrett sa netají tým, že ho v jeho víziách ovplyvnil kultový seriál Star Trek, kde sa tiež objavovali rôzne lietajúce stroje. Pripravený na revolúciu v ekologickom aj technologickom svete, sa Barrett pustil spolu so svojím výskumným tímom do projektu lietadla bez pohyblivých komponentov.

Keďže by tento stroj v praxi nemal žiadne motory, turbíny, nádrže ani vrtule, o jeho pohyb vzduchom by sa staral len tzv. iónový vietor.

Ide o technológiu, podľa ktorej by sa lietadlo spoliehalo len na tok iónov vytvorených na palube, ktoré majú zabezpečiť hladký priebeh letu. Navyše, tieto lietadlá by nevykazovali žiadne emisie a boli by azda najtichšie, aké kedy vzlietli nad oblaky.

„Toto potenciálne otvorilo nové a nepreskúmané možnosti pre lietadlá, ktoré sú tichšie, mechanicky jednoduchšie a neprodukujú emisie spaľovania,“ povedal pre stránku MIT autor projektu.

Prototyp, s ktorým na MIT prišli, má päťmetrové rozpätie krídel a jeho trup tvorí množstvo lítium-polymérových batérií.

Vedci navrhli napájací zdroj, ktorý by premenil výstup týchto batérií na dostatočne vysoké napätie, aby zabezpečili pohon lietadla. Týmto spôsobom batérie dodávajú elektrickú energiu s napätím 40 000 voltov na kladné nabíjanie vodičov cez ľahký menič energie.

Iónovým vetrom sa Barrett začal zaujímať už dávno

Ako ďalej píše Designboom, Barrett sa začal teóriou „iónového vetru“ zaoberať už pred približne 9 rokmi. V podstate ide o fyzikálny princíp známy aj ako elektroaerodynamický ťah, ktorý môže vzniknúť medzi tenkou a hrubou elektródou.

Ak je aplikované výrazne postačujúce napätie, vzduch medzi elektródami môže produkovať dostatočný ťah na pohon malého lietadla. Do značnej miery sa však dávnejšie predpokladalo, že by nebolo možné vyprodukovať dostatok iónového vetra na poháňanie väčšieho lietadla počas trvalého letu.

Teraz však prišli s vylepšeným typom, ktorý na testovacej dráhe v centre na MIT preletel vzdialenosť 60 metrov a výsledky ukázali, že stroj počas celého letu produkoval dostatok iónového vetra na to, aby sa udržal vo vzduchu.