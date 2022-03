Dosiahli veľký prelom v jadrovej fúzii. Súkromná spoločnosť dosiahla na ich umelom slnku teplotu 100 miliónov stupňov

Jadrová fúzia je ako svätý grál energetiky. Prakticky nekonečná, čistá, lacná a bezpečná energia je niečo, o čo sa usilujú fyzici po celom svete. Fúzia, teda zlúčenie jadier ľahkých prvkov, spravidla vodíka, spôsobí vznik nového prvku a tiež uvoľní veľké množstvo energie. Tento proces sa fyzici pokúšajú vytvárať v experimentálnych reaktoroch nazvaných tokamaky.

100 miliónov stupňov

Tieto výskumy sú, ako asi predpokladáte, veľmi drahé. Preto do nich investujú spravidla štáty, ako píše portál New Atlas. Aj o tom je úspech oxfordskej spoločnosti Tokamak Energy taký významný. Na ich sférickom tokamaku ST40 sa im podarilo dosiahnuť teplotu až 100 miliónov stupňov, čo je predpoklad na vytvorenie komerčnej fúzie.

Jadrová fúzia napodobňuje jav, ktorý sa odohráva vo vnútri hviezd, teda aj na našom Slnku. Pri pôsobení vysokej teploty a tlaku sa jadrá vodíka zlúčia a uvoľnia veľké množstvo energie. Problémom je udržať tento proces stabilný dlhý čas a tým zabezpečiť dodávku energie. Ďalším významným problémom je, že reaktor by mal vyprodukovať viac energie, ako je do neho vloženej. Aby sa tokamaky pri takej veľkej teplote neroztopili, plazma, v ktorej jadrová fúzia prebieha, je udržiavaná v silnom magnetickom poli.

Úspech súkromníka

Úspech Tokamak Energy nie je ani v tom, že by dosiahli niečo, čo sa už nepodarilo, ide najmä o to, že sa to podarilo súkromnej spoločnosti. Takisto, ich tokamak je mierne odlišného dizajnu, ako bývajú ostatné financované vládami.

Kým bežné tokamaky majú toroidný tvar, a teda ich komoru je možné si predstaviť ako šišku s dierou v strede, opisovaný súkromný tokamak má sférický tvar. Vďaka tomu je menší a bolo možné ho postaviť iba za 50 miliónov libier (59,5 milióna eur).

Na udržiavanie plazmy používa ST40 vysokoteplotné supravodivé magnety vyrobené z materiálu nazvaného REBCO, ktorý je vytvorený zo vzácnych zemín a oxidu meďnatého a bária. Výhodou týchto magnetov je, že fungujú pri teplotách okolo -250 až 200 stupňov Celzia a môžu byť chladené tekutým dusíkom, čo je výhodnejšie ako u iných tokamakov, ktoré potrebujú ešte nižšiu teplotu a chladenie héliom.

Sférický tokamak však vyžaduje centrálny pilier a ten je náchylný na rozpad, čo znamená, že je potrebné ho vymieňať. Tokamak Energy však už teraz stavia nový fúzny reaktor, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky už o pár rokov.