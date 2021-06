Vychudnutý Kim robí obyvateľom Severnej Kórei starosti. Pohľad na neho im láme srdce, prišlo aj na slzy

Obyvateľom krajiny to láme srdce. Jeden z nich sa pre miestne médiá vyjadril, že pohľad na Kima je srdcervúci a doháňa ho k slzám. Má Kim naozaj podlomené zdravie? Experti dúfajú, že im bizarná reportáž pomôže získať viac informácií nielen o Kimovi, ale aj o krajine a režime, ktorý v nej panuje.

Ako informuje portál Insider, Kimova výrazná strata váhy znepokojuje celú Severnú Kóreu. Prísne kontrolovaná štátna televízia sa rozhodla vydať na prieskum v hlavnom meste Pchjongjangu a zistiť, čo si o lídrovom chudnutí myslia obyvatelia.

Ako informuje Reuters, pre Kórejskú ústrednú televíziu sa jeden z mužov vyjadril: „Vidieť uznávaného generálneho tajomníka Kim Čong-una v takom zúboženom stave láme srdcia všetkých obyvateľov. Každému sa do očí tlačia slzy.“

Muž, ktorý sa takto ľútostivo vyjadril na účet lídrovho pochudnutého výzoru, bol jedným z obyvateľov, ktorí stáli na námestí a dívali sa na obrazovku, na ktorej bolo možné vidieť Kima na koncerte. Po jeho boku bolo možné vidieť aj niekoľkých straníckych funkcionárov. Spoločne sledovali koncert, na ktorom sa hrali najmä piesne ospevujúce severokórejský režim.

Odvysielaná reportáž je jedna z mála, ktorá sa vyjadruje k lídrovmu zdravotnému stavu. Už v apríli minulého roka sa objavili prvé špekulácie o tom, že Kimovo zdravie je podlomené a jeho život je v ohrození. Hovorilo sa dokonca aj o tom, že po náročnej operácii je v kóme. Objavili sa dokonca aj špekulácie o tom, že Kim Čong-un zomrel. Kim napokon predsa len prežil, aj keď na verejnosti sa objavil akýsi pochudnutý.

Ako informovala Národná spravodajská služba, podľa juhokórejskej špionážnej agentúry 37-ročný Kim vážil v novembri minulého roka približne 136 kilogramov a meral približne 170 centimetrov. Neskôr sa Kim z očí verejnosti na istý čas stratil a znova sa objavil začiatkom júna. Práve vtedy si zahraniční analytici všimli, že Kim Čong-un výrazne schudol. Tí pozorne sledujú lídrov každý krok. Akákoľvek informácia o zmene Kimovho zjavu môže byť nápovedou o tom, ako vlastne funguje severokórejský režim.

Has Kim Jong Un lost weight? His watch strap, among other things, would certainly suggest so: https://t.co/JJDyt2Fa4x @nknewsorg pic.twitter.com/3r8KHfnw9y

— James Pearson (@pearswick) June 8, 2021