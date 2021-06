Záhadná organizácia Room 39 obchoduje s ľuďmi a drogami. Vďaka nej dynastia Kimovcov žije v luxuse

Informácie odtiaľ unikajú len zriedkavo, aj to viac či menej skreslené. Jedna z informácií, ktorá sa von dostala len náhodne, je tá o existencii zvláštnej organizácie, ktorej úlohou je financovať luxusný život politikov žijúcich na vysokej nohe.

Odkiaľ berú peniaze na luxusný život?

Severná Kórea má 25 miliónov obyvateľov. Z toho približne 60 % žije v extrémnej chudobe, píše portál All That Is Interesting. Na druhej strane, niekoľko elitných členov vlády, vrátane dynastie Kimovcov, si žije v poriadnom luxuse. Odkiaľ na to berú financie? Údajne sa o neustály prítok peňazí už od roku 1970 stará záhadná vládna organizácia, ktorá má niekoľko názvov, zvyčajne sa jej však hovorí Room 39.

Údajne práve vďaka úsiliu tejto organizácie dokáže krajina poľahky zvládať aj sankcie, ktoré na ňu boli uvalené. Samozrejme, vždy sa nájdu peniaze aj na drahé obedy, jachty či luxusné autá a hodinky pre severokórejského vodcu Kim Čong-una. David Maxwell, plukovník amerických špeciálnych síl a odborník na Severnú Kóreu, sa pre New York Post vyjadril, že o tom mnohí nevedia, no za všetkým tým luxusom stojí práve organizácia Room 39.

Podobne ako o všetkom, čo sa týka tejto krajiny, aj o spomínanej organizácii je dostupných len málo informácií a zvyčajne sa na povrch dostávajú vďaka ľuďom, ktorí odtiaľ ušli. Dokonca aj ohľadom jej názvu sa špekuluje, podľa niektorých sa jej hovorí Room 39, iní ju volajú Office 39 alebo Bureau 39.

Pre profit je ochotná urobiť čokoľvek

Organizáciu údajne založil okolo roku 1970 Kim Ir Sen. Pomenovaná bola na základe svojho sídla, nachádza sa v budove Robotníckej strany v Pchjongjangu. Organizácia bola založená po tom, čo si už Severná Kórea viac nemohla požičiavať peniaze na medzinárodnom trhu. Bežní obyvatelia sa museli uskromniť. Okolo roku 1990 vznikla dokonca kampaň, ktorá propagovala, že je zdravé a prospešné jesť len dve jedlá denne. Vysoko postavená elita sa však v žiadnom prípade obmedzovať nemienila.

Kim Čong-il vybral niekoľko podnikateľských subjektov, ktorým sa darilo veľmi dobre, zameral sa najmä na tie, ktoré mali vysoké príjmy v zahraničnej mene. Následne z nich vytvoril nezávislú ekonomickú jednotku, ktorú mal neustále pod kontrolou. Odvtedy organizácia financuje luxusný životný štýl dynastie Kimovcov. Okrem toho, Room 39 im pomáhala zabezpečiť si lojalitu členov strany a generálov, ktorých potreboval mať vodca na svojej strane.

Ako vlastne Room 39 získava potrebné financie? Akokoľvek je nevyhnutné. Podľa portálu ABC sa Severná Kórea chytí čohokoľvek, z čoho bude mať profit a zmonopolizuje to. Človek, ktorý túto informáciu prezradil, chcel zo zrejmých dôvodov ostať v anonymite. Pracoval však pre jeden zo 120 biznisov, ktoré mala Room 39 pod palcom. Aktivity organizácie sa neobmedzujú len na tie legálne. Venuje sa napríklad aj pašeráctvu, do zahraničia sa exportuje čokoľvek, na čom sa dá zarobiť.

Predáva ľudí, falšuje peniaze

Po roku 1990 sa organizácia pustila aj do exportu drog, napríklad metamfetamínu. Ten predávali dokonca aj samotní diplomati, aby tak ukázali svoju lojalitu a šli príkladom ostatným. Odhaduje sa, že v roku 2013 vyniesol metamfetamín krajine vďaka Room 39 100 až 200 miliónov dolárov. Čím viac sa však Room 39 darilo, tým viac trpeli bežní obyvatelia krajiny. Severokórejské drogy si totiž získali značnú popularitu vo svete, ale aj doma.

Ľudia začali drogu užívať ako všeliek, v roku 2019 dokonca portál The New York Times informoval, že sa metamfetamín stal populárnym darčekom. Room 39 sa však neuchyľovala len k drogám, ale aj k obchodovaniu s ľuďmi. Od roku 2011 mala organizácia predať do Číny, Ruska, ale aj do Európy viac ako 100 000 ľudí. Každý jeden cent, ktorý títo ľudia zarobili, putoval do kasy Room 39. Každoročne sa organizácia takýmto spôsobom obohatí najmenej o 500 miliónov dolárov.

Neštíti sa uchýliť aj ku kybernetickým útokom

V súčasnosti sa Room 39 začína čoraz viac zameriavať aj na kybernetické zločiny a falšovanie peňazí. V roku 2006 sa podľa správ z archívu FBI podarilo odhaliť kontajnerovú loď plnú falošných bankoviek neďaleko Číny. Od pravých bankoviek boli takmer na nerozoznanie. V roku 2016 sa zas severokórejskí hackeri pokúsili z federálnych rezerv v USA ukradnúť viac ako miliardu dolárov. Pokus zlyhal len kvôli drobnému preklepu.

Napriek tomu, že ide o ilegálnu činnosť, Room 39 sa zatiaľ úspešne vyhla akýmkoľvek pokusom o potlačenie jej aktivít. Ak dostane niektorá z firiem pokutu, na ďalší deň si jednoducho zmení meno. Okrem toho, presné fungovanie Room 39 je ešte aj dnes záhadou.