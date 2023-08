Vtlačili ho do auta, zbili a nechali v kufri za hranicami. Únos prezidentovho syna dodnes vzbudzuje mnohé vášne

Na ceste medzi Svätým Jurom a Bratislavou ho 31. augusta 1995 zablokovali autá a ôsmi muži ho vytiahli von, ohrozovali ho pištoľou, až ho napokon násilne vtlačili do jedného z áut. Takto začal únos prezidentovho syna, únos, ktorý aj po 28 rokoch stále rezonuje slovenskou verejnosťou.

V článku sa dozviete aj: čo predchádzalo únosu;

ako prebiehalo zavlečenie;

čo sa dialo po samotnom únose;

akú úlohu mal v živote Kováča ml. Marián Kočner;

ako je na tom Michal Kováč ml. dnes.

Úderom polnoci 31. decembra 1992 vznikla samostatná Slovenská republika, pričom na pozíciu predsedu vládu zasadol Vladimír Mečiar. Ten o pár týždňov neskôr vymenoval na posť prezidenta republika Michala Kováča, straníckeho kolegu z HZDS. Práve tieto dve osoby sú kľúčové v celom prípade zavlečenia prezidentovho syna do Rakúska.

Prečo tento čin vyvoláva takú silnú odozvu aj takmer tri desaťročia po jeho vykonaní? Pretože zo skutku, ktorý sa podľa Mečiara vlastne nikdy nestal, je podozrievané vedenie vtedajšej Slovenskej informačnej služby (SIS), na čele s Ivanom Lexom.

Čo bolo predtým?

Dve autá 31. augusta 1995 zablokovali auto Michala Kováča ml. neďaleko Svätého Jura. Z áut následne vystúpila skupina ôsmich mužov, ktorí vyzvali prezidentovho syna, aby si presadol do ich auta. Ten to odmietol, tak mu nasadili putá a po ďalších násilných činoch voči jeho osobe ho previezli do Rakúska.

Únoscovia, ktorých kroky mal koordinovať práve niekdajší riaditeľ SIS, Ivan Lexa, najprv Kováča ml. zbili, adresovali mu niekoľko zásahov paralyzérom, a tiež doňho naliali fľašu tvrdého alkoholu. V tomto stave ho nechali pred policajnou stanicou v Hainburgu v zamknutom kufri Mercedesu.

Ak sa v tomto prípade stále tisne myšlienka, prečo vlastne museli únoscovia odviezť Michala Kováča ml. za hranice Slovenska, jej vysvetlenie je jednoduché. Interpol totiž vydal na prezidentovho syna zatykač, pričom ak by sa vtedajší podnikateľ ocitol dobrovoľne na území mimo Slovenska, mohol by byť právoplatne zatknutý, píšu Aktuality.

Dôvodom bola kauza Technopol, do ktorej mal byť okrem Kováča ml. zapletený aj Marián Kočner. Prípad je z roku 1992, kedy slovenská firma Technopol vyplatila holandskej spoločnosti Introcommerce 2,3 milióna dolárov za textil, ktorý nebol nikdy dodaný.

Kočner sa neskôr chválil, že osobne sa dobre poznal s Kováčom mladším a bol to práve on, kto sprostredkoval stretnutie Oskara Fegyveresa s prezidentom. Podľa jeho slov bol dokonca za volantom auta, ktoré priviezlo vtedajšieho SIS-kára na úteku k dverám hlavy štátu.

Ošetrený a prevezený do Viedne