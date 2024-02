Vstupné do parížskeho Louvru poriadne narástlo: Zdraželo takmer o tretinu, mnohí sa doň ale dostanú zadarmo

Takmer o tretinu vyššie ako minulý rok. Vstupné do parížskeho múzea Louvre vzrástlo na 22 eur na osobu. Ako informuje portál Dromedár, citujúc denník Le Figaro, podľa vedenia inštitúcie sú za tým vyššie ceny energií. Bezplatne sa však do Louvru dostanú napríklad všetci mladší ako 18 rokov, ak ide o obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru, dokonca mladší ako 26 rokov.

Drahšie vstupné ich neodradí

Zdražovanie sa dotklo takmer každého v bežnom živote. Ak ľudia túžia po kúsku kultúry a vyžitia duše, taktiež rátajú s tým, že si priplatia. Vyššie ceny neobišli ani obľúbené múzeum Louvre v Paríži, kde na osobu zaplatíte 22 eur.

Ani to návštevníkov hlavného mesta Francúzska neodradilo od toho, aby sa ukrátili o zážitok. Rady pred Louvrom sú stále dlhé. Turisti chápu, za čo platia a väčšina z nich v tom nevidí problém.

„Miestne zbierky sú na nezaplatenie. Je to pre nás vzácna príležitosť a chápem, že prevádzka takejto inštitúcie je drahá. Pokojne by som zaplatila aj dvojnásobok,“ povedala Janelle Manders z Austrálie, ktorú zdraženie o päť eur neodradilo.

Rovnako reagovala aj iná rodina z Austrálie. Drahšie vstupné im plány síce nenarušilo, no ak by museli platiť aj za deti, zrejme by si návštevu múzea museli premyslieť.

Naopak, taliansky turista Andre s výškou vstupu nie je spokojný. Lístok si rezervoval týždeň vopred a až pred vstupom zistil, že vstupné zvýšili. Podľa jeho slov je táto cena za kultúrny zážitok neprimeraná.

Veľké výhody

Louvre je najnavštevovanejším múzeom na svete. Do najväčšieho múzea vo Francúzsku v minulom roku prišlo 8,9 milióna turistov. Stále však platí, že obrovská časť návštevníkov prešla jeho chodbami zadarmo.

Bezplatný vstup majú osoby mladšie ako 18 rokov, obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru mladší ako 26 rokov, učitelia, novinári, hendikepované osoby, zamestnanci v kultúre aj nezamestnaní.

Podľa štatistík zverejnených múzeom v minulom roku neplatilo za vstup 40 percent zo všetkých návštevníkov, francúzskych dokonca až 60 percent.