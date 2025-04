Všetko je nakoniec inak. Šokujúca zápletka v Dunaji, k vašim službám má konečne rozuzlenie, diváci sa zhodujú na jednom

Minulú sériu vstúpili do seriálu tri nové postavy, ktoré poriadne zamiešali dejom. Jeden narušil pokoj penziónu, druhý rozvrátil rodinu Kučerovcov a tretí sa šikovne chopil obchodného domu Dunaj. Navyše so sebou priniesli aj tajomstvá minulosti a ďalšie pomaly vytvárali počas účinkovania.

Posledná odvysielaná epizóda zanechala v divákoch zmiešané pocity. Tereza takmer odhalila Annu a do posledného okamihu držala divákov v napätí, Irena je konečne doma s deťmi a nemusí sa obávať, že by ju postihol rovnaký osud ako jej brata Leopolda a Šarlote sa nevyplatilo, že konfrontovala Matúša. Zviazal ju, aby mu nemohla prekaziť plán zabiť Imricha, pričom jej prezradil, že Walter vie, že Šarlota všetko zistila, a tak je vo väčšom nebezpečenstve, než si myslela. Azda najlepšie z toho vyviazla Marína, ktorá konečne otvorila oči nielen sebe, ale aj Kováčovi. Svadba sa tak nekoná a Milan sa pravdepodobne bude musieť vrátiť do Lučenca.

Odhalil jeho tajomstvo, má to však veľké ALE

Pravé napätie však začalo v momente, keď Kudlička našiel vo svojej kancelárii Holubca. Ten mu priniesol starú fotografiu, na ktorej je Lukáš s mamou, a ktorá mu zmizla z trezora. Kudlička využil tento okamih na to, aby Holubcovi vynadal, že poslal do jeho trezoru Kláru, no Holubec ho uistil, že mu nikto z Kučerovskej rodiny nepomáha. Lukáš zistil, že Kláre krivdil. To však nie je najväčší dôvod na obavy.

„Ako to máte s rodinou vy, pán Kudlička? Predpokladám, že nechcete, aby vaše rodinné tajomstvo vyplávalo na povrch?“ spýtal sa ho Holubec, dávajúc mu jasne najavo, že vie o tom, že jeho mama údajne zabila jeho otca. Údajne, keďže najväčšie odhalenie priniesol záver epizódy. V ňom diváci videli spomienku Lukáša Kudličku, v ktorej ako malé dieťa držal v rukách zbraň.

Viac zatiaľ povedané nebolo, no diváci si pospájali informácie, ktoré doteraz počuli a prišli s kompletnou teóriou. „Možno chránil matku pred tyranským otcom,“ znel jeden z komentárov. V ďalšom zas stálo: „Možno bol jeho otec tyran, bil mamu, tak ju chcel ochrániť, alebo sa len hral s pištoľou a nešťastná „hra“ otca usmrtila. Matka to vzala na seba.“ Viacerí diváci sa teda zhodujú na tom, že Kudličkova mama je v skutočnosti nevinná a len na seba vzala čin svojho malého syna. Ďalšie detaily sú zatiaľ otázne.

Napätie v seriáli však bude pokračovať a diváci by mali zistiť, či sú ich teórie pravdivé už budúci týždeň. Kristián totiž v ukážke k ďalšej epizóde Holubcovi povie, že zistil informácie od bývalej slúžky Kudličkovcov. Ale zdá sa, že skôr než sa dozvie pravdu Holubec, bude ju počuť Klára priamo od Lukáša.