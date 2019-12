Vraždiace borovice aj pekelní Santovia: Toto je 9 vianočných hororov, ktoré musíte vidieť

Vianoce sú sviatkami pokoja a radosti s tými najbližšími a útto atmosféru často podčiarkujú aj slovenské televízne stanice svojím špeciálnym sviatočným programom. Ten je zväčša vyplnený príjemnými filmami – kultovými klasickým rozprávkami, rodinnými komédiami a romantickými snímkami. Vianočne ladené sú však aj filmy iných žánrov, horor nevynímajúc.

Aj keď si len málokto dokáže najkrajšie sviatky roka predstaviť sledovaním strašidelných a krvou presiaknutých filmov, takéto filmy skutočne existujú a rovnako tak sú medzi nami aj tí, ktorí vianočné horory sledujú.

Ktoré sú tie najlepšie? Rozhodli sme sa vybrať deviatku (nech to má trošku diabolskejší význam) tých najvydarenejších vianočných hororov, ktoré vo svete kinematografie vznikli, a ktoré vám trošku okorenia (a „ostrašidelnia“) sviatky.

Gremlins (1984)

Náš rebríček vianočných hororov začíname azda najznámejšou klasikou, ktorá však viac ako hororom, je skôr komediálnou fantastikou. Kultové plyšové príšerky, ktoré keď nechtiac namočíte do vody, nakŕmite po polnoci a vystavíte ich priamemu svetlu, sa nielen rozmnožia, ale aj zmenia na odporné malé beštie, už isto pozná každý. Snímka vznikla v 80. rokoch minulého storočia a patrí azda k tomu najznámejšiemu, čo možno nálepkou „vianočný horor“ označiť.

Scenár k tomuto kultovému dielku napísal Chris Columbus (režisér prvých dvoch dielov Sám doma a Harry Potter), režíroval ho Joe Dante a po dvojke, ktorú sme videli v roku 1990, by sme sa o pár rokov mali dočkať aj trojky. Niet sa čomu čudovať – keďže máme „vek remakov a rebootov“, nastal ten správny čas, aby to tie roztomilé monštrá opäť roztočili aj pre nové generácie divákov.

Smrť prichádza v bielom / Dead End (2003)

Keďže pôvodný názov by tunajším divákom zrejme málo vysvetlil, že tento film z tvorcovskej dielne dvojice Jean-Baptiste Andrea a Fabrice Canepa sa odohráva počas Vianoc a nie každý by ho chcel počas týchto krásnych a pokojných sviatkov vidieť, rozhodli sa ho česko-slovenskí distribútori trošku „spríťažlivieť“.

Snímka s (po menách) menej známym obsadením rozpráva príbeh Franka a jeho rodiny, pre ktorú sú Vianoce veľmi dôležitým dňom roka. 20 rokov ich vždy oslavovali rovnakým spôsobom a tentokrát sa rozhodli svoje pôvodné plány trošičku pozmeniť. To však robiť nemali, pretože tradície sa porušovať nemajú a dosť trpko za to budú musieť zaplatiť. Ich Vianoce sa tak zmenia na hotové peklo, keď stretnú tajomnú ženu v bielom, ktorá prechádza nočným lesom a zanecháva za sebou smrť, nehovoriac o strašidelnom aute s neviditeľným šoférom, ktorý odváža svoje obete priamo do temnej noci.

Aj napriek (pre niekoho možno) otrepanému námetu, sa snímka Smrť prichádza v bielom teší pomernej obľube. Len na ČSFD tomuto „sviatočnému“ hororu užívatelia udelili v hodnoteniach 70 %, čo na menej známe dielo (a navyše vianočný horor) naozaj nie je málo.

Silent Night, Deadly Night (1984)

O čosi horšie (aj keď nie úplne najhoršie) je na tom slasher z 80. rokov, ktorý už z názvu sľubuje nepokojné, mŕtvolami a krvou naplnené Vianoce.

Hlavnou postavou je chlapec Billy, ktorému rodičov zabije zlodej v obleku Santa Clausa. Billy sa s touto tragickou udalosťou musí vysporiadať celkom sám v detskom domove, kde to taktiež nemá jednoduché, pretože musí čeliť šikane a týraniu. Po odchode zo sirotinca si ale nájde prácu v jednej predajni, kde musí nosiť oblek Santa Clausa. A práve to v ňom prebudí spomienky na desivú minulosť a následne aj jeho vlastné vražedné chúťky – a v bezpečí nie je nikto.

Silent Night, Deadly Night síce neulahodí mnohým (súčasnej generácii milovníkov hororov zrejme vôbec), keďže však ide dnes už o pomerne klasický horor, navyše vo sviatočnom slasherovom pozlátku, rozhodne by sa mal na vašom zozname „must seen vianočných hororov“ nachádzať. Odporúčame predovšetkým, ak máte radi série s vrahmi v hlavnej úlohe na spôsob Piatku trinásteho (Friday the 13th), Nočnej mory z Elm Street (Nightmare On Elm Street), Halloweenu či Vreskotu (Scream).

Rare Exports / Rare Exports: A Christmas Tale (2010)

Svojho zástupcu medzi vianočnými horormi má aj fínsko-nórsko-švédsko-francúzska koprodukcia, ktorá rozpráva tak-trochu iný príbeh o Sanatovi Clausovi. V prípade diela Rare Exports totiž nejde o milého starého pána s bradou v červenom kabáte, ktorý nosí deťom darčeky, ale o mierne desivú bytosť z fínskych bájok. Tú kdesi pri polárnom kruhu z ľadu vykopú americkí vedci a to odštartuje sériu podivných vecí.

Zaujímavý námet plný severských hereckých mien (nie, ani jedno nám nie je známe) si všimol aj filmový festival Febiofest, ktorý ho premietal v slovenských klubových kinách. Zaujímavé je, že názory tunajších divákov sa v hodnoteniach značne rozchádzajú s tými zahraničnými. Zatiaľ, čo na ČSFD svieti tejto snímke hodnotenie len 67 %, na portáli Rotten Tomatoes je to o čosi vyššie. S 89 percentami je tento vianočný horor podľa tohto portálu tým najlepším, čo v tomto žánri vzniklo. A pozrieť sa dá v plnej dĺžke na YouTube – zdarmo a celkom legálne.

Better Watch Out (2016)

Máte aj po takmer 30 rokoch pocit, že v kultovej vianočnej komédii Sám doma (Home Alone) bolo málo krvi? Tak potom pre vás bude ako stvorený tento austrálsko-americký vianočný (viac triler ako) horor o Ashley, opatrovateľke 12-ročného chlapca, ktorého domov prepadnú lúpežníci. Ostrieľaná opatrovateľka tak musí ochrániť nielen malého chlapca, ale aj zverený domov, pričom núdza v tomto filme nebude nielen o napínavé pasáže, ale aj o krvavé scény.

Better Watch Out si všimli aj organizátori slovenského filmového festivalu Art Film Fest. Tunajším divákom sa ale zrejme príliš nepozdával, keďže na ČSFD mu svieti hodnotenie 66 %. Opäť ale nastáva odklon od zahraničných filmových fanúšikov – na Rotten Tomatoes sú totiž čísla podstatne vyššie a rovnaké ako pri predchodcovi, teda 89 %.

Treevenge

Mnohí nám isto dáte za pravdu, že už len samotné spojenie „vianočný horor“ zaváňa bizarnosťou, no pri pohľade na tento krátky skvost doslova stratíte reč.

Samozrejme, jeho kvalita tkvie najmä v nápade, ktorý sa podarilo pretaviť do ani nie 20 minút trvajúceho krátkeho filmu. Ústrednými postavami – ako je z názvu zrejmé – sú naštvané vianočné stromčeky, ktoré už nebaví byť terorizovanými „obyvateľmi“ lesov a fariem, ktorých ľudia len sekajú, predávajú, pília a zdobia počas Vianoc. Rozhodnú sa preto ožiť a vykonať na nich pomstu.

Presne tak – naštvané borovice v predvianočnom období berú spravodlivosť do vlastných konárikov a vraždia všetko, čo im príde pod peň. A predovšetkým tých, ktorí si nedokážu ani za nič zaobstarať umelý vianočný stromček.

Pokiaľ nieste fanúšikmi celovečerákov a postačí vám počas Vianoc aj krátky film, v plnej dĺžke ho nájdete napríklad na YouTube. Možno prekvapia aj pozitívne hodnotenia, napríklad na ČSFD, kde pri tomto filme svieti číslo 76 %, či zisk ceny Čestného uznania za krátkometrážny film na prestížnom filmovom festivale Sundance pre režiséra kraťasu Jasona Eisenera.

Krampus: Choď do čerta / Krampus (2015)

Pre súčasnú mladú generáciu milovníkov hororov bude v tomto zozname Krampus zrejme najznámejším dielom. Aj keď jeho kvality sú veľmi diskutabilné, svojich fanúšikov si našiel a to zrejme aj kvôli hereckému obsadeniu, ktorému kraľuje herečka Toni Collette (Hereditary) a Adam Scott (seriál Parks and Recreation).

Krampusa nijako špeciálne predstavovať netreba – je to totiž presný protipól milého Santa Clausa, ktorý potrestá každého, kto zatratil najkrajšie sviatky roka, ktoré sa teraz zmenia na najhrozivejšie dni plné krvi a strachu o holý život.

Krampus je hororom plným klišé a všetkého, čo už poznáte z ostatných filmov, no akosi sme cítili potrebu ho sem zaradiť, pretože aj nie veľmi kvalitné snímky treba vidieť. A svojich fanúšikov si aj napriek svojej stupidite nájde. Naozaj! Veď len v kinách pri 15-miliónovom rozpočte zarobil Krampus celosvetovo 61 a pol milióna dolárov a to už o niečom svedčí.

A ešte jedna dôležitá info, Krampusa si budete môcť tento rok vychutnať aj v telke. V rámci svojho sviatočného programu ho odvysiela TV JOJ v pondelok 23. decembra 2019.

Čierne Vianoce / Black Christmas (1974)

Ďalší zástupca hororového subžánru slasher v našom zozname sa zrodil v 70. rokoch minulého storočia, teda v čase, kedy sa vyvražďovačký tešili čoraz väčšej obľube. A keďže takmer všetky sviatky už boli viac-menej vyčerpané, rozhodol sa scenárista Roy Moore zasadiť príbeh do obdobia Vianoc.

Dej tohto hororu sa odohráva na vysokoškolskom dievčenskom internáte, do ktorého sa počas sviatkov nepozorovane vkradne istý psychopat. Ako sa na správneho úchyla patrí, nielenže mladé dievčiny sleduje, ale zároveň im aj telefonuje a rozpráva oplzlé veci. No a aby toho náhodou nebolo málo, rozhodne sa ich jednu po druhej vyzabíjať, aby sa náhodou nedožili šťastných a veselých Vianoc.

Tento film si netreba mýliť s tohtoročnou novinkou, ktorá s týmto filmom nemá spoločné azda nič, len tematiku Vianoc (príkladom sú aj veľmi zlé hodnotenia). Čierne Vianoce zo 70. rokov patria ku klasikám žánru a nie sú len vianočným hororom, ktorý treba vidieť, ale zároveň aj slasherom, ktorý by si žiadne fanúšik tohto subžánru nemal nechal ujsť.

Anna a apokalypsa / Anna and the Apocalypse (2018)

A na záver kombo, aké svet kinematografie ešte naozaj nevidel! Minuloročný horor, ktorý sa premietal aj v rámci festivalu Febiofest v slovenských klubových kinách, je totiž hotovým mixom žánrom. Je v tom des, je v tom originálny britský humor, aj tanečné sekvencie a v neposlednom rade zombie!

Presne tak, v tomto filme na ospalé mestečko počas Vianoc zaútočí horda živých mŕtvych a je len na hlavnej hrdinke Anne, aby apokalypse zabránila. Samozrejme, využiť na to sa pokúsi nielen otrepané a z ostatných hororov známe taktiky, deštrukcia hlavy hladného zombie, ale nájde aj ďalší spôsob ako ich premôcť – spev a tanec. Treba k tomuto ešte viac slov?