Vražda vo Veľkých Kapušanoch: 60-ročnú ženu našli iba v nočnej košeli pred domom, jej zranenia boli fatálne

V nedeľu (20. októbra) v dopoludňajších hodinách v Košickom kraji došlo k tragickej udalosti, ktorá otriasla miestnou komunitou. Pred rodinným domom bola nájdená žena s vážnymi zraneniami, ktoré sa jej stali osudnými. Prvé informácie naznačujú, že išlo o násilný čin.

Miestni obyvatelia sú v šoku potom, čo pred dverami rodinného domu bolo nájdené telo 60-ročnej ženy, informujú tvnoviny.sk. Nehnuteľnosť patrila obeti, pričom sklenená výplň na vchodových dverách bola rozbitá. Susedia okamžite zavolali záchranku, no staršej dáme už nebolo pomoci.

Násilný útok na staršiu ženu

Podľa dostupných informácií mala na tele niekoľko bodných rán. Páchateľ ju musel prekvapiť, keďže mala na sebe iba nočnú košeľu. „Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mala osoba, podozrivá zo spáchania tohto skutku, v doposiaľ presne nezistenom čase neoprávnene vniknúť do interiéru rodinného domu, kde sa voľne pohybovala, a v úmysle usmrtiť poškodenú 60-ročnú ženu ju doposiaľ nezisteným ostrým predmetom najmenej dvakrát bodla do oblasti chrbta a najmenej trikrát do oblasti ruky,“ uviedla polícia pre spomínaný portál.

Prípadom sa momentálne zaoberajú členovia košickej kriminálky, ktorým sa podarilo už aj zadržať podozrivú osobu. Momentálne sa nachádza v cele policajného zaistenia. Bližšie informácie neboli zverejnené z dôvodu možného marenia vyšetrovania.