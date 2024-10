V Poľsku nájdete lacnú a najmodernejšiu ZOO v Európe. Všetci môžeme zabiť, vraví Richard z Vražedného Psyché

Aj túto nedeľu vám prinášame prehľad veľkých článkov uverejnených na našom portáli interez.sk. Je možné, že vám v priebehu týždňa mohli uniknúť, alebo ste si ich jednoducho v záplave iných správ nevšimli, no myslíme si, že by bola škoda, ak by ste ich nevideli, a tak vám ich v súhrnnom článku dávame opäť do povedomia. Navyše, dva z článkov vám prinášame odomknuté.

Jadrovú katastrofu zapríčinilo brucho

Ak by sme sa pýtali na najväčšie priemyselné jadrové katastrofy, každý by dokázal vymenovať dve, tie najvýraznejšie, a to Černobyľ a Fukušima. Avšak, po svete sa odohrali aj ďalšie a síce menej významného charakteru, no stále významné. Jednou z nich je aj najväčšia nehoda v USA, známa ako Three Mile Island.

Tu zavážil najmä ľudský faktor a neskúsenosť operátorov reaktora a tiež mierne bizarná skutočnosť toho, čo môže spôsobiť nadváha či dokonca obezita. A kým často sa obezita spája s problémom jednotlivca, tu sa podpísala aj pod to, čo poznáme ako jadrovú nehodu v Three Mile Island.

Viac o tejto udalosti sa dozviete tu: Operátor pre brucho nevidel, že reaktor má problém. Toto je najväčšia jadrová nehoda v USA, jej dôsledky sú dodnes záhadou

Otvorenie novej drogérie

Vo štvrtok bola v nákupnom centre Eurovea v Bratislave otvorená nová predajňa drogérie, známa ako Hebe. Tá je v mnohých pohľadoch unikátna a špeciálna a náš redaktor bol medzi prvými, kto túto predajňu navštívil, aby vám o nej priniesol informácie.

V jeho reportáži sa dozviete, aký sortiment Hebe ponúka, či aké ceny si pýta. Taktiež spomína aj akciu, ktorá platí len pár dní, či aj exkluzívnu informáciu, ktorá poteší obyvateľov mesta na východe Slovenska.

Viac sa dozviete v reportáži: Boli sme pri otvorení prvej drogérie Hebe na Slovensku. Tieto dni ušetríte desiatky eur, nakúpite za takéto sumy

Poctivá kožená výroba

Výrobky z kože do určitej miery z módy nevyjdú nikdy. Doba nosenia kožených nohavíc či búnd môže a nemusí byť aktuálna, no napríklad kožené opasky či decentné kapsy môžu byť vždy nadčasové.

Ručná výroba takýchto produktov je jednoznačne veľkým remeslom a umom. Naša redaktorka sa rozpráva s Gabrielom, ktorý sa výrobe týchto produktov už dlho venuje a prezradil jej množstvo zaujímavých informácií týkajúcich sa výroby či spracovania kože, ale upozornil aj na to, na čo by ste si mali dať pozor, ak pôjdete nejaké kožené produkty nakupovať.

Viac sa dozviete v rozhovore: Gabriel vyrába kožené produkty: Ak vidíte na trhoch toto, treba spozornieť. Vyrobiť poctivý opasok trvá niekoľko hodín

Rezort zadržiava financie, na pamiatkach sú čierne vlajky

Program Obnovme si svoj dom, ktorý bez prerušenia fungoval 20 rokov, nejako nefunguje. V minulosti sa v rámci tohto programu rozdeľovalo asi 15 miliónov eur. V roku 2024 to pod novým vedením malo byť o šesť miliónov menej. Deväť miliónov však stále niekde visí.

Naša redaktorka sa na tému pozrela a kontaktovala aj ministerstvo kultúry, keďže ako uvádza stránka Kultúrny štrajk: Ministerstvo kultúry ohrozuje stav slovenských národných kultúrnych pamiatok – hradov, kaštieľov, chrámov a mnohých ďalších objektov. Aj preto dnes na mnohých pamiatkach môžete vidieť viať čiernu vlajku, lebo im hrozí zánik.

Viac sa o tom dozviete tu: Na pamiatkach vejú čierne vlajky, hrozí im zánik: Rezort kultúry zadržiava financie, dobrovoľníci siahajú do vlastného vrecka

Úvod do plastickej chirurgie

Aj keď náš podnadpis znie ako vysokoškolské skriptá z lekárskej fakulty, úvod do plastickej chirurgie bol v skutočnosti často v štýle pokus-omyl. S počiatkom sa spája muž menom Harold Delf Gillies, narodený koncom 19. storočia, ktorý sa boril s hrôzami 1. svetovej vojny.

Nechcel sa len nečinne prizerať na znetvorených mužov, ale rozhodol sa im pomôcť. Vyvinul tak mnohé nové chirurgické postupy, ktoré sa napokon stali základom moderných medicínskych estetických zákrokov.

Viac sa dočítate tu: Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny

Najvzácnejšia relikvia

Aj človek, ktorý je neveriaci, už určite aspoň raz počul o Turínskom plátne, do ktorého malo byť zabalené telo Ježiša Krista po ukrižovaní. Má ísť o cennú relikviu, ktorá je navyše opradená rúškom tajomstva.

A rúško tajomstva tam skutočne je, keďže jeho pravosť je sporná. O túto relikviu sa vo veľkom zaujímal dokonca aj Adolf Hitler, ktorý ju túžil vlastniť. Aké tajomstvá ešte tento kus látky ukrýva?

Viac o Turínskom plátne sa dozviete tu: Chcel ho získať Hitler, vedci mu nerozumejú. Turínske plátno je buď najvzácnejšia relikvia, alebo dokonalý podvrh

Brána do pekla

Odľahlé Turkménsko je pre našinca neznámou a často aj nezaujímavou krajinou. No kvôli jednej veci sem prúdia turisti z celého sveta. A tou je kráter Darvaza, známy tiež ako dvere či brána do pekla. Ten mal pritom vzniknúť náhodou a predstavuje miesto, kde horí zemný plyn, a to až 50 rokov.

Údajne mali kráter zapáliť Sovieti a verili, že čoskoro sa metán vypáli. Ich prepočty či odhady sa týkali pár dní či týždňov a nie 50 rokov. Dokedy bude Darvaza horieť a je vôbec ochota ju uhasiť? Na to sa pozrel náš redaktor.

Viac o článku sa dozviete tu: V odľahlej púšti Sovieti otvorili „dvere do pekla“, záhadný kráter tam horí viac ako 50 rokov. Pre tamojší režim je biznisom

Richard z Vražedného psyché

Každý, kto má rád podcasty, určite narazil aj na podcast Vražedné psyché. Stojí za ním Richard Mažonas so svojím dedom, MUDr. Svetozárom Drobom, dlhoročným súdnym znalcom, ktorý na true crime prípady nazerá svojím odborným okom.

Vražedné psyché momentálne nájdete aj v knižnej resp. komiksovej podobe a naša redaktorka sa pri tejto príležitosti zhovárala s Richardom Mažonasom o tvorbe podcastu, ale snažia sa rozoberať aj myslenie vrahov a aj to, že stále sme ovládaní základnými inštinktmi.

Najmodernejšia zoo v Európe

Náš severný sused Poľsko ponúka nespočetné množstvo atrakcií, ktoré rozhodne stoja za to. Jednou z nich je aj najmodernejšia zoo svojho druhu v Európe. Nachádza sa v meste Lodž, ktoré je pre mnohých Slovákov stále neznámym, no ako píše naša redaktorka, ide o neobjavený klenot.

Leží v strede krajiny a v prípade, že bývate na severe Slovenska, nemusí byť cesta autom až taká dlhá. Jednou z veľkých atrakcií tohto mesta je Orientarium Zoo Lodž, v ktorej môžete napríklad vidieť kúpanie slonov, či sklený podmorský tunel. Vstupné pritom rozhodne nezruinuje váš rozpočet. Otázkou teda ostáva, kedy sa do mesta Lodž vyberiete?

Viac sa dozviete tu: Zaplatíte 16 eur, nachádza sa u našich susedov: Boli sme v najmodernejšej zoo v Európe, toto nás prekvapilo