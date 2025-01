Vraj z ľudí urobil milionárov: Prezident Trump vydal vlastnú kryptomenu, ktorá má „osláviť vodcu“ a mnohí ju kritizujú

Tá v priebehu niekoľkých hodín bleskovo vyletela. Jej trhová kapitalizácia dosiahla niekoľko miliárd dolárov. Trump oznámil príchod vlastnej kryptomeny na svojich sociálnych profiloch. Podľa webovej stránky meny má memecoin $Trump „osláviť vodcu, ktorý neustúpi bez ohľadu na to, aké sú šance.“

Ako informuje BBC, kryptomenu zastrešuje podnik Fight Fight Fight LLC (spoločnosť založená v Delaware začiatkom tohto mesiaca) a CIC Digital LLC (pridružená spoločnosť Trump Organization), ktorá predtým predávala topánky a vône značky Trump. Spoločne majú vlastniť až 80 percent všetkých tokenov.

Trumpova kryptomena $Trump patrí do kategórie memecoinov. Ide teda o menu, ktorá bola vytvorená s hlavným zámerom pobaviť. Ako informuje HN, hodnota podobných mien často závisí len na ich popularite na sociálnych sieťach, čo z nich robí „extrémne nestabilnú investíciu“.

V priebehu šiestich hodín sa jej hodnota zvýšila z pár centov na 14 dolárov. Ako informuje CoinMarketCap.com, trhová kapitalizácia po niekoľkých hodinách dosiahla takmer 5,5 miliardy dolárov.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025