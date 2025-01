Donald Trump sa dnes opäť stane prezidentom: Jeho inaugurácia bude iná, podobná bola naposledy pred 40 rokmi

Republikán Donald Trump sa v pondelok po zložení prísahy oficiálne stane v poradí 47. prezidentom Spojených štátov. Do Bieleho domu, o ktorý v novembrových voľbách bojoval s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, sa vráti po štyroch rokoch. O priebehu dňa inaugurácie informuje TASR.

Inaugurácia staronového amerického prezidenta sa podľa stanice BBC pre predpokladané nízke teploty pod bodom mrazu uskutoční v rotunde budovy Kapitolu. Posledným prezidentom, ktorý zložil prísahu v interiéri, bol Ronald Reagan v roku 1985. Hudobné vystúpenia a úvodné príhovory sa začnú o 9.30 h miestneho času (15.30 h SEČ). Trump a jeho budúci viceprezident J. D. Vance prísahy zložia počas slávnostného ceremoniálu, ktorého začiatok je naplánovaný na 12.00 h miestneho času (18.00 h SEČ).

Slávnostná prísaha aj plesy

Trump následne vystúpi s inauguračným prejavom, v ktorom predstaví svoje ciele na najbližšie štyri roky. V rozhovoroch hovoril, že jeho zámerom je, aby bol prejav povzbudivý a zjednocujúci. Potom sa presunie do prezidentskej miestnosti, ktorá sa nachádza v blízkosti Senátu, aby podpísal príslušné dokumenty. Po obede s lídrami Kongresu sa prezident a viceprezident vydajú na východné schody Kapitolu, kde si majú prezrieť vojenské jednotky. Prezidentský pochod sa uskutoční v neďalekej športovej aréne Capitol One. Tá bude otvorená aj na priamy prenos inauguračného prejavu.

Vo večerných hodinách sa Trump zúčastní na troch inauguračných plesoch vo Washingtone – na Plese najvyššieho veliteľa amerických ozbrojených síl, Plese slobody a Plese hviezd. Očakáva sa, že na všetkých troch vystúpi s prejavom.

Oficiálne udalosti hradí Trumpov inauguračný výbor, ktorý je zodpovedný za pokrytie všetkých nákladov okrem slávnostnej prísahy v Kapitole. Tú hradia daňoví poplatníci. Podľa médií sa tento rok výboru podarilo vyzbierať vyše 170 miliónov dolárov. V roku 2017 to bolo o približne 60 miliónov menej.

Zloží prísahu, Obamová nepríde

Do Washingtonu by mohlo podľa miestnych a federálnych úradov v deň inaugurácie prísť viac než 200 000 ľudí. Medzi nimi sú podľa BBC zrejme zarátaní Trumpovi priaznivci aj protestujúci. Inauguračný výbor v piatok po oznámení, že sa ceremónia presúva do interiéru informoval držiteľov vstupeniek, že prevažná väčšina hostí sa nebude môcť ceremónie zúčastniť osobne, pretože sa do rotundy Kapitolu všetci nezmestia. Divákov vyzvala, aby inauguráciu sledovali z iných vnútorných priestorov.

Na samotnom slávnostnom akte zloženia prísahy sa tradične zúčastní súčasný prezident USA Joe Biden spolu s prvou dámou Jill, ako aj viceprezidentka Harrisová s manželom Dougom Emhoffom. Na zozname hostí sú často bývalí prezidenti a prvé dámy. Michelle Obamová ale podľa svojej kancelárie tohtoročnú inauguráciu vynechá.

Exprezident Barack Obama by podľa očakávania prísť mal, podobne aj jeho predchodca George W. Bush s manželkou Laurou.

Trump podľa Reuters narušil zaužívanú prax a na ceremóniu pozval niekoľko zahraničných lídrov. V minulosti sa na inaugurácii nezúčastňovali z bezpečnostných dôvodov a namiesto seba posielali diplomatov. Účasť zatiaľ potvrdili napríklad argentínsky prezident Javier Milei a talianska premiérka Giorgia Meloniová. Pozvanie dostal aj čínsky prezident Si Ťin-pching, namiesto seba ale posiela vyslanca.

Prídu aj miliardári

Americké médiá informovali, že na ceremónii by mali byť prítomní aj americkí miliardári a podnikatelia v oblasti technológií Elon Musk, Jeff Bezos a Mark Zuckerberg. Údajne tam bude aj generálny riaditeľ siete TikTok Čou Šou-c‘, a to iba deň po tom, čo v USA vstúpil do platnosti zákaz tejto platformy, ktorú vlastní čínska materská spoločnosť ByteDance.

Ako napísala agentúra Reuters, deň inaugurácie je podľa tradície venovaný prevažne pompéznosti. Jeden prezident opúšťa Biely dom a druhý sa doň sťahuje. Trump sa však tiež zaviazal, že už v prvý deň svojho pôsobenia v úrade podpíše množstvo nariadení, ktoré sa týkajú rôznych záležitostí – od bezpečnosti hraníc USA až po ťažbu ropy a zemného plynu.

Trump do prezidentského úradu zasadol prvýkrát v roku 2017. Mandát sa neúspešne pokúšal obhájiť aj o takmer štyri roky neskôr, vo voľbách v roku 2020 ho ale porazil súčasný prezident Biden. Trump sa na jeho inaugurácii nezúčastnil.