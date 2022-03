Rodičia Gabby Petito podali žalobu na rodinu Briana Laundrieho. Za spôsobenú psychickú ujmu žiadajú vysoké odškodné

Prísť o dieťa je to najťažšie, čo môže rodiča postihnúť. Niet sa čo čudovať, že rodina Petitovcov sa so smrťou milovanej Gabby nedokáže vyrovnať. Aj keď je vrah mŕtvy, rozhodli sa podať žalobu na rodičov Briana Laundrieho za to, že o vražde vedeli, no mlčali.

Rodičia Gabby Petito žiadajú odškodné

Rodičia Gabby Petito – Joseph Petito a Nichole Schmidt podali žalobu na Christophera a Robertu Laundrie za to, že o vražde vedeli, no úradom nič neoznámili, informuje portál USA Today. Za škody napáchané na ich duševnom zdraví od nich žiadajú sumu vo výške 100 000 dolárov.

Gabby a Brian trávili minulé leto na cestách. Brian sa však domov k rodičom vrátil sám a navyše v karavane, ktorý patril Gabby. Jej pozostatky sa našli o niekoľko týždňov neskôr – 19. septembra vo Wyomingu. Vyšetrovanie ukázalo, že bola zaškrtená. Laundrie čoskoro z rodičovského domu taktiež zmizol. Netrvalo však dlho a polícia ho našla na Floride. Spáchal samovraždu.

Polícia objavila Brianov denník. V ňom sa údajne priznal k tomu, že za smrť Gabby Petito je zodpovedný práve on. Podľa Josepha a Nichole Brianovi rodičia vedeli, že ich syn 22-ročnú Gabby zabil, dokonca vedeli aj to, kde sa nachádzajú jej pozostatky. Tieto informácie však zamlčali a polícii nič nepovedali. Padli dokonca obvinenia, že Laundrieovci svojho syna pred políciou ukrývali a pomáhali mu ujsť pred spravodlivosťou.

Brianovi rodičia zaryto mlčia

Podľa žaloby sa Brian rodičom priznal, že Gabby zavraždil. Joseph a Nichole sa ich niekoľkokrát pýtali, či majú o Gabby akékoľvek informácie, či je ich dcéra stále nažive a ak nie je, kde sú jej pozostatky. Christopher a Roberta však Petitovcom, ako aj polícii odmietli čokoľvek povedať. Brianovi rodičia dokonca zablokovali telefónne číslo či sociálne siete Petitovcov, aby ich nemohli kontaktovať. Takýmto správaním im spôsobili nemalé psychické utrpenie.

Podľa portálu Fox 13 News sa navyše rodina Laundrieovcov vybrala 6. septembra na výlet, akoby sa nič nedialo, zatiaľčo Petitovci zúfalo pátrali po svojej dcére. Podľa rodinného advokáta Stevena Bertolina sa rodičia Briana Laundrieho k žalobe zatiaľ nevyjadrili. Zároveň však poprel, že by sa ktorýkoľvek z bodov žaloby zakladal na pravde. Dodáva, že Laundrieovci v tom čase neboli povinní s nikým hovoriť, s políciou, ani s rodičmi Gabby.