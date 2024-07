Veľký zamestnávateľ začal s prepúšťaním, o prácu príde takmer 4-tisíc ľudí. Firma ohlásila reštrukturalizáciu

Americká automobilka Ford plánuje zrušiť vo svojom závode v španielskej Valencii 1600 pracovných miest. Uviedla to firma v stredu s tým, že časť pracovných pozícií zruší natrvalo, väčšinu by však neskôr, keď začne so zvyšovaním produkcie, mohla obnoviť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Oznámená redukcia je ďalšou v poradí po tom, ako vlani Ford informoval o zrušení 1 100 pracovných pozícií. Automobilka zamestnáva v závode vo Valencii, ktorý sa nachádza v meste Almussafes, približne 4 700 ľudí.

Ako povedala hovorkyňa firmy v Španielsku, spoločnosť zástupcom odborov oznámila, že v rámci nového prepúšťania 600 pozícií zruší natrvalo. V prípade ďalších 1000 je pripravená rokovať o opätovnom prijatí ľudí v neskoršom období, keďže od roku 2027 plánuje zvýšiť výrobu.

Minulý mesiac Ford oznámil, že v závode začne od roku 2027 s výrobou nového hybridného vozidla. Závod by ho mal vyrábať najmä pre európsky trh, ale aj ďalšie. Ako uviedlo ministerstvo priemyslu, ročne by sa tam malo vyrobiť 300 000 áut.

V súčasnosti Ford produkuje v tomto závode iba kompaktné športovo-úžitkové vozidlo Ford Kuga. Automobilka pôvodne využívala závod na výrobu aj ďalších modelov, ich produkciu však v minulých rokoch zrušila.

Prepúšťajú aj v Nemecku

Ako informuje portál openiazoch.sk, správy o prepúšťaní sa týkajú aj Nemecka a Británie. Vedúci závodnej rady fabriky v Kolíne nad Rýnom Benjamin Gruschka povedal, že sa očakáva ďalšie rozhodnutie o rozsahu prepúšťania zamestnancov v Európe.

Len začiatkom roka pritom Ford oznámil, že v Európe príde o prácu približne 3 800 ľudí, dôvodom je reštrukturalizácia. Ide až o 11% z celkového poštu zamestnancov v regióne. V Nemecku je plán zrušiť 2 300 pracovných miest, tento plán splnili zatiaľ zhruba na polovicu, čo znamená, že počet zamestnancov je približne 13-tisíc.