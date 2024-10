Vodiči si vydýchnu, uzávierky sa skončia: Cez Strečno prejdú už čoskoro bez obmedzení, stane sa tak v tento deň

Cez Strečno prejdú vodiči už čoskoro bez obmedzení. Tento víkend 5. a 6. októbra bude od 07:00 do 17:00 na ceste I/18 Strečno premávka riadená čiastočne cestnou svetelnou signalizáciou a obmedzená do jedného jazdného pruhu. Od pondelka 7. októbra do soboty 12. októbra do 07:00 bude premávka na ceste I/18, Strečno bez obmedzenia v plnom profile.

S poslednými obmedzeniami musia ešte vodiči počítať v sobotu 12. októbra a v nedeľu 13. októbra od 7:00 do 17:00, doprava bude regulovaná svetelnou signalizáciou v jednom jazdnom pruhu. Od pondelka 14. októbra budú odstránené všetky dopravné značenia, dopravné zariadenia a premávka bude vrátená do pôvodného stavu. Informuje o tom Polícia Slovenskej republiky na svojom facebookovom profile a zároveň ďakujem všetkým vodičom za trpezlivosť a ohľaduplnosť počas uplynulých týždňov.