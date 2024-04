Vodiči, pozor! Tankujeme najdrahší benzín za posledné mesiace. Toto by sa mohlo stať s jeho cenami

Ceny benzínov by mohli v najbližších dňoch klesnúť. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, cena benzínu by mohla klesnúť viac pod 1 euro a 70 centov.

Cena nafty by sa mohla priblížiť k 1 euru a 55 centov. „Vzhľadom k ostatnému poklesu cien ropy na trhoch by sa malo ostatné zdražovanie benzínu na našich čerpacích staniciach zastaviť, ak sa opätovne nezvýši geopolitická nervozita,“ dodal Pánis.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček pre najbližšie obdobie predpokladá rastový výhľad pre domáce ceny benzínu i nafty, pričom benzín by mal zotrvať na vyšších úrovniach dlhšie ako nafta. „Ak by riziko na trhu zostalo prítomné dlhšie, ceny môžu rásť aj výraznejšie. V priemere sa v Európskej únii tankuje liter 95 oktánového benzínu za 1,81 eura za liter, čo môže byť aj úroveň, ktorú v dohľadnej dobe dosiahneme aj u nás. Najbližší týždeň by však ešte tieto úrovne nemali byť zaznamenané,“ podotkol Boháček.

Ceny išli opäť hore

Ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 15. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR opätovne vzrástli. Natural 95-oktánový benzín v priemere predával za 1,696 eura za liter (+1 eurocenty na liter), cena 98-oktánového benzínu stúpla na 1,918 eura za liter (+2 eurocenty na liter). Cena nafty sa medzitýždenne zvýšila o jeden eurocent a jeden liter sme mohli v priemere natankovať za 1,572 eura za liter. „Benzín tak aktuálne tankujeme najdrahšie od konca septembra 2023 a naftu kupujeme približne na úrovni z polovice marca tohto roka,“ doplnil Boháček.

Ceny ropy v minulom týždni stratili približne tri percentá a klesli na trojtýždenné minimá. Benchmark Brent zostúpil hlbšie pod 90-dolárovú hranicu a končil tesne na 87 dolármi, pričom americká ropa WTI zatvárala mierne nad 83 dolármi. Za poklesom stojí podľa Pánisa najmä zmiernenie geopolitického napätia medzi Izraelom a Iránom.

Ropa Brent sa v ostatných dňoch neposúvala výrazne nad 90-dolárovú métu a texaská ropa WTI sa neodrazila podstatnejšie nad 85 dolárov ani po iránskych dronových a raketových útokoch na Izrael a nevydržali nad týmito hladinami ani po izraelskej piatkovej odpovedi.

Ropa Brent sa v ostatných dňoch neposúvala výrazne nad 90-dolárovú métu a texaská ropa WTI sa neodrazila podstatnejšie nad 85 dolárov ani po iránskych dronových a raketových útokoch na Izrael a nevydržali nad týmito hladinami ani po izraelskej piatkovej odpovedi.