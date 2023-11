Vodiči, pozor: Ak si nevybavíte nový, hrozí vám pokuta. Týmto vodičským preukazom končí od nového roka platnosť

Ak máte doma starý, takzvaný ružový typ vodičského preukazu, jeho platnosť koncom tohto roka končí. Konkrétne ide o preukazy, ktoré boli vydávané od vzniku Slovenskej republiky do 30. apríla 2004. Ak patríte medzi tých, ktorých sa to týka, toto by ste mali vedieť.

Starým ružovým vodičským preukazom končí v roku 2023 platnosť. Ak ste teda ešte nepožiadali o výmenu, tak vedzte, že už je najvyšší čas. Zároveň, ak chcete dostať nový vodičský, musíte svoj starý odovzdať. Výmena vodičských preukazov je navyše spoplatnená.

Výmena trvá aj 30 dní

„Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur,“ píše polícia.

Má to však aj jednu výnimku. Tento poplatok sa netýka osôb nad 65 rokov, ktoré sú od neho oslobodené. Čiže, ak máte doma spomínaný ružový vodičský preukaz a máte nad 65 rokov, vymenia vám ho zadarmo.

Ak vás po novom roku zastaví polícia a vy budete mať už neplatný ružový preukaz, spáchate priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Pokuta udelená na mieste je do výšky 30 eur, v správnom konaní do 100 eur, informuje Sme.