Pár prezradil, aké je to cestovať na výletnej lodi pre dospelých: Opísal štipľavé detaily, cena začína na 185 eurách

V dnešnej spoločnosti, ktorá je otvorená voči experimentovaniu a voľnejšej sexualite, máte možnosť zúčastniť sa napríklad takého zájazdu, na ktorom prestávajú platiť bežné pravidlá. Svoje o tom vedia účastníci zážitkových lodí pre dospelých, kde sa môžu vyžiť hlavne nemonogamné páry. O lodi píše portál LadBible.

Ako však upozorňuje účastníčka takéhoto zájazdu, na takúto cestu sa určite nevydávajú len swingers páry (páry, ktoré striedajú iných sexuálnych partnerov). Na zážitkových výletných lodiach pre dospelých je hlavnou pointou zažiť pocit slobody, ktorý nikde inde nedostanete. Výletné lode takéhoto štýlu preto fungujú podobným princípom, ako niektoré nemecké nočné kluby. Prísť môže ktokoľvek a základom je, že nič nie je tabu.

„Swingeri tvoria len polovicu posádky“

Účastníčka Katy upozorňuje, že pokiaľ by takáto loď bola vyslovene len pre polygamné páry, nemala by problém to odhaliť. „Sú tu aj neswingeri,“ hovorí na úvod. „Pokiaľ swingers pár nie ste, ale chceli by ste na podobnú plavbu vyraziť, je to úplne v poriadku.“

Vysvetľuje, že podľa jej odhadu je len približne polovica všetkých účastníkov zájazdu nemonogamná. „Je to hlavne o takej tej dospeláckej sexi atmosfére,“ hovorí. „Na palube je veľa ľudí, ktorí si len užívajú čas so svojím partnerom. Môžete byť hore bez, sú tu zábavné workshopy a bláznivé hry. Hráte nejakú priateľskú hru, niekto okolo vás behá bez podprsenky a niekto v pozadí zase oblieka nahého muža. Znie to dosť šialene, pokiaľ ste sa ničoho podobného nezúčastnili, ale áno, narazíte aj na takéto veci.“

View this post on Instagram A post shared by Katy Shelor (@kateshelor)

Dodáva, že podobný zájazd je ideálny aj pre takých ľudí, ktorí si len chcú užiť „sexi dovolenku, kde môžu byť trochu slobodní, trochu divokí a občas si zatancovať a prezliecť sa do kostýmov.“

Postele v priestoroch paluby a obrázky ananásu

Podobného zájazdu sa zúčastnil aj polygamný pár Bella a Jase, ktorý sa na sociálnej sieti TikTok podelil so svojou skúsenosťou. Dvojica navštívila výletnú loď Celebrity Summit, ktorá má kapacitu 2 218 osôb. Ako opisujú, každý na lodi dostane vlastnú kajutu a môže si robiť, čo chce. Na TikToku natočili niekoľko záberov priamo z lode, kde napríklad vysvetľujú, že si na dvere kajuty môžu zavesiť ceduľku, ktorá ostatných upozorňuje na to, že si dvojica práve užíva radovánky.

Loď je podľa Belly „super moderná“. Žena ukázala aj verejné „herne“, a teda postele rozmiestnené verejne po priestoroch paluby. Izbu si pár vydekoroval obrázkami ananásu, tajným kódom pre nemonogamné dvojice, ktoré tým ostatným naznačia, že sú polygamní.

Cena takéhoto zájazdu sa odvíja podľa vašich preferencií. Najmenej zaplatíte približne 185 eur, no cena jedného výletu vás môže vyjsť v prípade luxusného balíčka pre šesť osôb až 27-tisíc eur.

