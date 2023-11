Európska únia chce zakázať šoférovanie v noci, skráti aj platnosť vodičákov. Týkať sa to bude týchto skupín obyvateľstva

Európsky parlament bude rokovať o novele, ktorá sťaží život niektorým vekovým skupinám vodičov motorových vozidiel. Poslanci Europarlamentu chcú sprísniť pravidlá pre mladých vodičov, ale aj pre držiteľov vodičského oprávnenia nad 70 rokov či majiteľov elektrokolobežiek.

Obmedziť chcú starších aj mladších vodičov

O novele, ktorá smeruje do Europarlmentu, informoval RTVS. Podľa nových pravidiel by mali šoféri nad 70 rokov vodičák platný len dva roky namiesto súčasných piatich. Zároveň by sa tiež starší vodiči mali častejšie podrobovať lekárskym prehliadkam a preskúšavaniu.

Novela ale tiež zavádza aj zmeny pre mladých ľudí a šoférov, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia krátko. Tí by nemohli napríklad šoférovať potme.

Prísnejším pravidlám by tiež podliehali vodičské preukazy na motocykel. Tu novela Europarlamentu navrhuje, aby sa zvýšil minimálny vek na jeho získanie. Obmedziť chce EÚ aj majiteľov elektrických kolobežiek, ktoré by po novom mohli viesť len držitelia vodičského preukazu.

Autokluby s návrhmi nesúhlasia

Ako RTVS podotýka, viaceré autokluby členských štátov EÚ, aj zo Slovenska, s niektorými novinkami nesúhlasia a chystané zmeny považujú za zbytočne prísne. Týka sa to najmä pravidiel pre starších vodičov.

„Čo si myslím, že je to také trošku pritiahnuté za vlasy a ešte k tomu by mali absolvovať nejaké preškolenia a skúšky, a to sa mi zdá pre starších vodičov, ktorí sú v kondícii, úplne zbytočné,“ uviedol pre RTVS prezident Autoklubu Slovenskej republiky Štefan Mihálik.

Slovenskí europoslanci sú najmä za zjednotenie pravidiel v celej EÚ, no niektoré zmeny považujú za zbytočné. Novelou sa Europarlament bude zaoberať na prelome rokov.