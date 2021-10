Vložiť do vaničky a zohriať: Študentka za návrh novej mužskej antikoncepcie získala prestížne ocenenie

Pomáha pred neželaným otehotnením, je štýlové a v mnohých ohľadoch nezvyčajné. Mladá absolventka Technickej univerzity v Mníchove sa ale vďaka svojmu nápadu teraz teší aj z prestížneho ocenenia. Vymyslela totiž nový spôsob mužskej antikoncepcie, ktorý spočíva v kúpeli semenníkov v špeciálnych vaničkách.

Doslova „kúpeľ pre vaše semenníky“ – aj takto by sa dal v jednoduchosti opísať nový spôsob mužskej antikoncepcie, za ktorým stojí mladá študentka a absolventka mníchovskej Technickej univerzity. Najnovšie so svojím vynálezom získala prestížnu Cenu Jamesa Dysona, medzinárodné ocenenie, ktoré sa udeľuje nápadom v odbore dizajnu a inžinierstva. S týmto úspechom poputuje aj do záverečnej medzinárodnej fázy súťaže, píše web IFL Science.

Nový druh antikoncepcie pre mužov

Zariadenie s názvom Coso vymyslela Rebecca Weiss a ide o takú malú krabičku s doslova zázračnými účinkami. „Reverzibilné mužské antikoncepčné zariadenie fungujúce na báze ultrazvukov pre domáce použitie,“ uvádza sa v oficiálnom popise tohto vynálezu.

No aj keď znie popis produktu pomerne zložito, jeho využitie ani zďaleka nie je náročné. Ako už je všetkým pravdepodobne jasné, ide o nový návrh mužskej antikoncepcie spočívajúci v dočasnom ovplyvnení mužskej plodnosti.

Používatelia produktov Coso len musia v sede roztiahnuť nohy, vložiť do zariadenia svoje semenníky, naplniť ho vodou a zohriať na požadovanú teplotu. Dočasnú sterilitu muž následne dosiahne tak, že sa semenníky zasiahnu ultrazvukom na niekoľko minút, aby sa potlačila spermatogenéza. Výsledok je pre mužov a ich spermie len dočasný. Nemôže sa teda stať, že sa pomocou tohto zariadenia muž stane neplodným už na stálo.

Priviedla ju k tomu vlastná skúsenosť

Keď si dnes už absolventka Rebecca Weiss mala vybrať tému svojej záverečnej práce, vedela, akým smerom sa bude jej výskum a návrh dizajnu uberať. „Asi pred rokom mi diagnostikovali prekurzor rakoviny krčka maternice kvôli užívaniu antikoncepcie,“ uviedla Weiss pri preberaní ceny. Ako dodala, hormonálna antikoncepcia už preto naďalej v jej prípade nepripadala do úvahy. „Keď sme s partnerom hľadali alternatívnu metódu, uvedomili sme si nedostatok mužskej antikoncepcie,“ povedala.

Tento problém sa ale netýka len jej, ale aj mnohých ďalších párov a v súčasnej spoločnosti je priam až zvláštne, koľko málo antikoncepčných alternatív je aktuálne na trhu. „Preto som sa v rámci mojej diplomovej práce rozhodla zaoberať sa vývojom nového antikoncepčného produktu pre mužov,“ doplnila.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa COSO Contraception (@coso.contraception)

Talentovaná študentka na vývoji zariadenia pracovala so skupinou mladých mužov v dizajnérskych dielňach. Najprv musela zistiť, čo by samotní muži od zariadenia požadovali a tiež sa aj chcela dozvedieť viac o ergonómii semenníkov. Po úspechu a získaní ocenenia ale teraz Rebecca plánuje otestovať realizovateľnosť celého projektu a tiež získať finančné prostriedky na klinické skúšky.

Nejde až tak o nový druh antikoncepcie

Myšlienka využitia ultrazvukov ako antikoncepčného prostriedku je vo vedeckých kruhoch známa od roku 1977. Kedysi sa tento spôsob sterilizácie testoval na niektorých druhoch zvierat, najmä na mačkách, psoch, opiciach a neskôr aj na ľuďoch.

Jedna zo štúdií, ktorá sa výskumu ultrazvuku ako možnosti antikoncepcie venovala, uvádza, že u všetkých liečených zvierat, ako aj u ľudských pacientov výsledky naznačili, že tento spôsob potláča spermatogenézu podľa dávky a frekvencie ultrazvuku. Navyše, nedošlo takmer k žiadnym vedľajším účinkom na Leydigove bunky či hladiny testosterónu v krvi.

Ešte novšie štúdie tiež podľa IFL Science zistili, že táto metóda antikoncepcie by mohla byť pokojne účinná, problémom však môžu byť muži, ktorých je ťažké presvedčiť o bezpečnosti tohto druhu ochrany pred neželaným otehotnením.

Zariadenie šikovnej študentky je síce len v skorších testovacích fázach, no už teraz sa ukazuje ako mimoriadne praktické. Ide o nabíjateľné zariadenie, ktoré sa dá ľahko uskladniť a ešte ľahšie použiť. Či uspeje aj na medzinárodnej úrovni, je otázne. Silnými súpermi vo finále môžu byť oblečenie, ktoré generuje energiu, či systém rozpoznávania reči, ktorý ponúka titulky pre nepočujúcich a tých, ktorí majú problémy so sluchom.