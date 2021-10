Má 94 rokov a vo väzení strávil už viac ako 7 dekád: Toto je príbeh najdlhšie väzneného muža v dejinách

Príbeh každého jedného odsúdeného človeka v mnohých ohľadoch fascinuje. Verejnosť po príbehoch vrahov doslova baží, pretože motívy každého jedného z nich sú odlišné a často zvrátené a neuveriteľné. Prípad muža menom Francis Clifford Smith je však zaujímavý aj z iného uhlu pohľadu. Odsúdený bol pred 71 rokmi a dodnes si svoj doživotný trest odpykáva. Je tak zrejme najdlhšie žijúcim väzňom v dejinách.

O príbehu Francisa „Franka“ Clifforda Smitha by sa vedelo len veľmi málo nebyť freelance novinára a výskumníka Mika Dasha, ktorý sa oňho vo veľkom zaujímal. A aj keď sa dá o Smithovi nájsť len veľmi málo článkov, Dashov výskum jednoznačne dokazuje, že skutočne je najdlhšie žijúcim a najdlhšie väzneným mužom minimálne v Spojených štátoch amerických, píše web Greenwich Time. Za čo ale tento muž sedí?

Prvé väzenie v trinástich

Vzhľadom na to, že samotný Smith má dnes 94 rokov a stále sedí za mrežami, je každému jasné, že dostal doživotný trest. Aj k tomu sa ale dostal prakticky len úplnou náhodou, pôvodný rozsudok bola totiž smrť na elektrickom kresle. Ale pekne poporiadku.

Zlé chodníčky Franka Smitha lákali prakticky od mladého veku. Už v 13 rokoch mal za sebou niekoľko výtržností, krádeží áut i ničenia majetku. To ho v tomto mladom veku dostalo do zariadenia pre mladistvých väzňov. Tu sa ale často dostával do potýčok a po napadnutí jedného zo strážiacich dôstojníkov sa mu podarilo na istý čas zo zariadenia utiecť. Na jeho smolu ale po opätovnom dolapení skončil v base s maximálnym stupňom stráženia.

Tu si odsedel pár rokov a krátko pred dovŕšením dvadsiatky sa dostal na slobodu, no pokračoval v páchaní trestných činov. Stal sa členom skupiny kriminálnikov, ktorá vyčíňala najmä na juhu štátu Connecticut. Väčšinou šlo prepadnutia, vykrádanie obchodov i domov, no skončilo to streľbou a zabitím nočného strážnika jachtárskeho klubu v Greenwich na ulici Steamboat Road v roku 1949.

Trestu smrti sa vyhol 2 hodiny pred popravou

Čo sa v tú noc udialo, sa zrejme nikdy do detailov riadne nedozvieme, pretože akékoľvek verejné záznamy k tomuto incidentu k dispozícii nie sú. Z vyšetrovacích spisov je ale známe minimálne nasledovné. Istý Grover Hart, nočný strážnik jachtárskeho klubu, bol počas jednej z obhliadok areálu zastrelený. Náboje, ktoré ho zasiahli, pochádzali z dvoch rôznych zbraní. Hart útok, žiaľ, neprežil, no vyšetrovateľom stihol poskytnúť fyzický opis jedného zo strelcov.

Netrvalo dlho a polícii sa podarilo dolapiť dvoch drobných lupičov. Vyšetrovatelia ich zakrátko spojili aj so streľbou a vraždou strážnika jachtárskeho klubu. Mali k tomu aj balistické dôkazy a v ich neprospech hrali aj predmety, ktoré u nich našli – šesť kravát s nápismi klubu.

George Lowden, prvý zo zadržaných, sa z možného trestu smrti na elektrickom kresle vykúpil dohodou o vine a treste so štátnym zástupcom. Okrem toho ale ukázal prstom aj na ďalšieho podozrivého z vraždy – na Francisa Clifforda Smitha.

Ten sa, samozrejme, obhajoval, že vraždu nespáchal a svoju nevinu neustále prízvukoval. Vždy však neúspešne. Prvý súdny proces Frank Smith prežil v roku 1950, ani nie rok po vražde, z ktorej bol obvinený. Na súde neuspel a sudca ho uznal vinným za vraždu prvého stupňa, za ktorú v tom čase bol trest smrti. Ten aj dostal a na elektrické kreslo sa mal posadiť o 4 roky neskôr. Dve hodiny pred popravou bol ale jeho trest zmiernený na doživotie.

S prestávkami už viac ako 71 rokov za mrežami

Koľko vrahov si však svoje doživotie skutočne odsedí? Mnohí väzni v base neprežijú dlhé roky a tieto muky sa rozhodnú dobrovoľne si skrátiť samovraždou. Iní, ktorí vydržia, zas často doplatia na zlú zdravotnú starostlivosť a choroby. To ale nie je prípad väzňa s číslom #16370, ktorý sedí za mrežami dodnes. Za sebou má už viac ako 70 rokov basy s malými prestávkami na slobode.

Keďže Smith bol v mladosti mimoriadne prefíkaný, v roku 1967 sa mu po úteku z väzenia podarilo chvíľu pobudnúť na slobode. Po pár dňoch ho však opäť chytili a bol zase tam, kde mal byť. Potom ho ale akoby šmahom prútika niečo zmenilo.

Za dobré správanie bol omilostený a podmienečne prepustený. Život na slobode bol ale pre neho zrejme až príliš veľkým sústom a stačilo naozaj málo na to, aby ho opäť zadržali. Po malom priestupku (nie je nikde uvedené, čo mal spáchať) sa v roku 1975 opäť dostal do väzenia. Tentokrát už ale navždy.

Okrem týchto dvoch „malých výletov na slobodu“ bol Francis Clifford Smith podstatnú časť za mrežami väzníc a nápravných centier. Doživotný trest si prekvapivo stále odpykáva a s dĺžkou pobytu viac ako 71 rokov a 120 dní za mrežami je najdlhšie väzneným mužom nielen v USA, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj na svete. Presne zistiť sa to totiž nedá, keďže podobné štatistiky nikto nevedie.

Presný motív vraždy nie je známy

Dá sa však povedať, že pri ňom aj napriek jeho kriminálnej minulosti stáli všetci svätí. Nebyť totiž zmeneného rozsudku, 7. júna 1954, teda 4 roky po jeho odsúdení a takmer 5 rokov po spáchaní vraždy, by zomrel na elektrickom kresle.

Samozrejme, okolo jeho odsúdenia sa dodnes vedú debaty a mnohí si myslia, že Smith nočného strážnika areálu jachtárskeho klubu nezabil. O svojej nevine dlhé roky hovoril aj samotný Smith. Súd ale o nesprávnosti rozsudku nepresvedčilo ani priznanie iného zločinca, Davida Blumettiho, ktorý sa mal k spolupáchateľstvu na vražde priamo priznať. Na jeho verzii ale nesedelo viacero detailov a sudcovia mali za to, že už dávnejšie odsúdený Blumetti sa len snaží dostať z väzenia v Alabame.

Smithove pokusy o obnovenie vyšetrovania a nový súdny proces boli zamietnuté. Odsedí si tak celý svoj trest a na slobodu sa už zrejme nedostane. Aktuálne sa už ale vo väzení nenachádza – minulý rok bol premiestnený do starobinca, kde si svoj trest dožije. Motív vraždy nočného strážnika, ktorého mal Smith zastreliť spolu so svojím kumpánom, však dodnes nie je známy.