Vlastná matka ju chcela uniesť, roky strávila v ústave. Toto je dôvod, prečo Marilyn Monroe predstierala, že je sirota

Predtým, než sa z nej stala Marilyn Monroe, Norma Jean Mortenson vyrastala v rodine, kde to nemala vôbec ľahké. Rozhodla sa preto, že sa uchýli k lži. Tvrdila, že jej rodičia zomreli, aj keď to tak nebolo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jej matka vyrastala v chudobe, vydala sa v 16 rokoch

Gladys Baker, matka Marilyn Monroe, vyrastala v chudobe. Ako informuje portál The Vintage News, aby toho nebolo málo, trpela nediagnostikovanou schizofréniou. Za svojho prvého manžela, Johna Newtona Bakera, sa vydala v čase, keď mala len 16 rokov. Baker bol od nej starší o 8 rokov a správal sa k nej kruto. Počas manželstva mu Gladys porodila dve deti, Roberta a Bernice.

V roku 1923 sa napokon dvojica rozviedla a aj keď Gladys získala deti do opatery, John ich uniesol a ušiel s nimi do Kentucky. Gladys sa neskôr na krátko vydala za Martina Edwarda Mortensona, ktorý by mal byť otcom Marilyn. Gladys však nebola celkom presvedčená o tom, že je to naozaj tak a myslela si, že jej pravým otcom je jej kolega Charles Stanley Gifford. Monroe sa nikdy nedozvedela, ako to bolo v skutočnosti.

Len dva týždne po tom, čo sa Norma Jean narodila, zverila ju Gladys pestúnom. Niekoľko rokov tak vyrastala v šťastnej domácnosti s Idou a Waynom Bolenderovcami. Aj keď sa jej dobrovoľne vzdala, Gladys trvala na tom, že chce byť aj naďalej súčasťou jej života. Bola tým posadnutá, nepáčilo sa jej, že ju má nahradiť Ida.

Vzdala sa jej, no pokúsila sa ju uniesť

V čase, keď mala Norma Jean len 3 roky, Norma vymkla Idu z jej vlastného domu, uložila dievčatko do tašky a pokúsila sa ujsť. Našťastie, Ide sa pokus o únos podarilo zmariť. Gladys sa ale nevzdávala a opakovane sa pokúšala získať svoju dcéru späť. V roku 1933 sa jej podarilo získať pôžičku, kúpila si dom a nasťahovala doň aj dvojicu Georgea a Maud Atkinsonovcov, aby jej pomáhali so splácaním.

V tom čase zistila, že jej syn Robert zomrel. Krátko na to prišli ďalšie zlé správy, jej starý otec sa obesil a ani v práci to nevyzeralo ružovo. Aj to prispelo k tomu, že v roku 1934 prežila mentálny kolaps. Pobiehala po susedstve s nožom v ruke a kričala, že sa ju niekto pokúša zabiť. Napokon musela byť hospitalizovaná.

Norma Jean sa dostala do rúk Gladysinej kamarátky Grace McKee. Tá však mala tri vlastné deti a nemala čas starať sa o ďalšie. Súd požiadala, aby uznal, že dieťa je polosirotou. Vďaka tomu sa mohol o dievčatko starať niekto iný, aj keď Grace bola stále oficiálne jej opatrovníčkou. Nik nemohol tušiť, že v náhradnej rodine Norma Jean prvýkrát zažije sexuálne obťažovanie.

V roku 1942 sa len v 16 rokoch Norma Jean prvýkrát vydala za Jamesa Doughertyho. Manželstvo napokon vydržalo len 4 roky. V tom istom roku bola Gladys prepustená z nemocnice a znova sa vydala, tentoraz za muža, ktorý bol už v tom čase ženatý. Keď sa jej Norma Jean pokúsila povedať, že muž, za ktorého sa vydáva, už manželku má, Gladys ju obviňovala z toho, že ju jej vlastná dcéra nenávidí. Verila, že urobí čokoľvek, aby jej zničila život, pretože ona zničila ten jej.

Marilyn mala o vzťahu s matkou mlčať

Gladys sa však nemohla viac mýliť, život jej dcéry nebol zničený, jej kariéra ešte len začínala a zrodila sa Marilyn Monroe. Tím 20th Century Fox, ktorý s ňou spolupracoval, o Gladys vedel a Marilyn požiadal, aby o vzťahu so svojou matkou verejne nehovorila. Mala trvať na tom, že obaja jej rodičia zomreli a vlastne ani netuší, kto tí ľudia boli.

To sa ale Gladys nepáčilo a všade, kde mohla, hovorila o tom, že je matkou Marilyn Monroe. V roku 1952 ju napokon novinári vystopovali a správa o tom, že Marilyn klamala, obletela médiá. Krátko na to utrpela Gladys ďalší mentálny kolaps. Opäť ju museli hospitalizovať. Marilyn odmietla svoju matku navštevovať, namiesto toho jej každý mesiac posielala peniaze.

Keď napokon Monroe v roku 1962 zomrela, vo svojej poslednej vôli odkázala svojej matke 5 000 dolárov ročne z fondu, v ktorom bolo celkovo 100 000 dolárov. Rok po smrti svojej dcéry Gladys z nemocnice ušla. Zviazala dokopy dve nemocničné uniformy a vyskočila z okna. Čoskoro ju však našli v neďalekom kostole. Neskôr po prepustení sa presťahovala na Floridu. Gladys prežila svoju dcéru o 22 rokov, zomrela v roku 1984.