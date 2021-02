Vláda sprísnila COVID automat: Od 8. februára ostávame v čiernej zóne, otvoria sa školy, vláda nariadi prácu z domu

Už včera na tlačovej besede po skončení Pandemickej komisie informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí o tom, že v COVID automate sa chystajú zmeny. Platiť by mal od 8. februára, otváranie škôl sa však bude zrejme riešiť samostatne.

Krajčí zopakoval, že situácia na Slovensku sa ani po niekoľkých týždňoch zákazu vychádzania nezlepšuje. Pandemická komisia sprísnila na základe návrhu konzília odborníkov prísnejší COVID automat. Podľa Krajčího by sa na vláde mali zaoberať aj otázkou zabezpečenia hraníc.

COVID automat sa sprísňuje

Minister zdravotníctva Marek Krajčí oznámil, že na Slovensku je epidemiologická situácia veľmi vážna. Môže za to aj britská mutácia, ktorá sa šíri oveľa rýchlejšie. Čísla sa veľmi nezlepšujú, stagnuje počet hospitalizovaných v nemocniciach. Vláda aj Pandemická komisia sa zhodli, že COVID automat sa bude sprísňovať.

“Vzdelávanie detí nemôžeme nechať prerušené, časť detí musí ísť do škôl,” povedal Krajčí. Sprísnia sa kritériá na čiernu zónu, ktorá momentálne platí na celom Slovensku. Tieto kritériá pomôžu v tom, že deti sa budú môcť vrátiť do škôl. Slovensko pravdepodobne bude v čiernej zóne ešte niekoľko týždňov.

Sledovať sa budú 2 parametre

Sprísnenie sa týka dvoch parametrov. Slovensko nebude môcť prejsť z čiernej do miernejšej – bordovej fázy – v prípade, ak počet hospitalizovaných s novým koronavírusom neklesne v nemocniciach pod 3000. “Priemerný počet pozitívne testovaných osôb na území Slovenska a reprodukčné číslo sa sprísnili o 20 percent,” informoval. Za týchto podmienok sa od pondelka môžu otvoriť školy. Platiť budú tie isté obmedzenia, ako platia aj teraz.

Minister zdravotníctva bude o aktuálnej situácii na Slovensku informovať po novom v utorok, po pondelkovej schôdzi s odborníkmi. Núdzový stav sa má predĺžiť, spresnia sa aj výnimky zo zákazu vychádzania. Režim na hraniciach sa došpecifikuje. Vzhľadom na britskú mutáciu nového koronavírusu bude potrebná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Na ôsmy deň môžu absolvovať RTC-PCR test na ochorenie COVID-19. Test bude uhrádzaný zdravotnými poisťovňami Podrobnosti budú uvedené v uznesení vlády.

Predlžuje sa karanténa

Karanténa ľudí, ktorí majú koronavírus sa predlžuje. Pôvodne trvala 10 dní. Kvôli novej mutácii sa predlžuje na 14 dní. Na 8 deň musia pacienti podstúpiť PCR test, poisťovne ho preplatia.

Minister školstva Gröhling oznámil, že ideme po vzore ostatných európskych krajín. Od budúceho týždňa sa vrátia do škôl žiaci prvého stupňa základných škôl, materských škôl a posledných ročníkov stredných škôl. Informáciu zverejnili ešte včera. Presnejšie pravidlá predstaví minister na samostatnej tlačovej besede.

Test budete od pondelka potrebovať aj do prírody. Výnimky majú len osoby do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Ďalšie podrobnosti stanoví vyhláška hlavného hygienika- výnimky by sa nemali meniť, budú rovnaké, aké platia aj v súčasnosti.

Vláda od pondelka nariadi homeoffice

Čo sa týka cesty do práce v čiernej zóne, bude podmienená presnými opatreniami COVID automatu. Potrebný bude negatívny test, ktorý nie je starší ako sedem dní. Vláda nariadi homeoffice pre všetkých, ktorým to práca umožňuje, uviedol minister práce Milan Krajniak. Bude sa kontrolovať to, či zamestnávatelia umožnili svojim zamestnancom homeoffice. Často sa totiž stávalo, že aj keď zamestnanci mohli pracovať z domu, zamestnávateľ im to neumožňoval. Uznesenie vlády bude dostupné dnes. V čiernej a bordovej fáze bude test do práce povinný, nesmie byť starší ako 7 dní.