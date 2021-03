Vláda schválila nové opatrenia: Obmedzuje sa pobyt v prírode, upresňuje sa aj rekreácia v zahraničí

Uplatniť si výnimku na cestu do prírody alebo individuálny šport v rámci okresu bude od štvrtka 25. marca možné iba od 5.00 do 20.00 h.

Do odvolania sa zakazuje tiež cesta do zahraničia s cieľom rekreácie, nebude viac možná ani od 1.00 do 5.00 h. Vyplýva to z doplneného uznesenia vlády, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.

Eduard Heger oznámil, že pred veľkonočnými sviatkami bude konzílium odborníkov rokovať o opatreniach. Je otázne, či by sa na tento čas mali niektoré z nich sprísňovať, keďže už máme aj tak prísny lockdown aj zákaz vychádzania. Opatrenia však podľa dočasného ministra zdravotníctva prinášajú výsledky a epidemická situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a je stabilnejšia, ako pred pár týždňami.

Správu aktualizujeme.