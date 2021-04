Vláda dnes dodatočne schválila služobné cesty Igora Matoviča do Ruska a Maďarska

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) navštívi od piatka 30. apríla do stredy 5. mája Spojené arabské emiráty. Na základe Návrhu plánu zahraničných stykov vlády SR na máj 2021 o tom dnes rozhodla vláda. Zahraničnú cestu na základe rozhodnutia vlády SR absolvuje aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS), ktorý 6. až 7. mája navštívi Taliansko a Poľsko.

Vláda SR dnes zároveň dodatočne schválila cestu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) do Českej republiky, ktorá sa konala vo štvrtok 15. apríla. Kabinet tiež dodatočne odobril cesty ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do Ruskej federácie (8. apríla) a Maďarska (9. apríla).

Schválená bola aj marcová pracovná cesta ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) do Izraela, do Španielskeho a Belgického kráľovstva z konca apríla či cesta ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) do Maďarska z 25. marca.