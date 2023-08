Virgin Galactic prvýkrát vyniesla do vesmíru civilných pasažierov: Jedna z cestujúcich vyhrala let v lotérii

Súkromná spoločnosť Virgin Galactic uskutočnila vo štvrtok svoj druhý komerčný suborbitálny let, pričom po prvýkrát boli na palube lode SpaceShipTwo civilní pasažieri. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Pasažierka vyhrala let v lotérii

Misia s názvom ‚Galactic 02‘ odštartovala z kozmodrómu Spaceport America v štáte Nové Mexiko. Išlo o vyvrcholenie viac než 20-ročného programu zameraného na komerčný vesmírny turizmus. Loď SpaceShipTwo sa dostala do výšky približne 85 kilometrov, kde je už takmer beztiažové prostredie.

Na palube bola Keisha Schahaffová, zdravotná koučka z Antiguy a Barbudy, ktorá vyhrala let v lotérii, a jej 18-ročná dcéra Anastatia Mayersová, študentka filozofie a fyziky v Škótsku. Pridal sa aj Jon Goodwin, 80-ročný dobrodruh, ktorý sa v roku 1972 zúčastnil na letných olympijských hrách v Mníchove ako kanoista za Britániu. Goodwinovi v roku 2014 diagnostikovali Parkinsonovu chorobu a stal sa druhou osobou s týmto ochorením, ktorá vycestovala do vesmíru.

Spoločnosť od roku 2005 predala už 800 leteniek

Stroj Virgin Galactic, spoločnosti založenej britským miliardárom Richardom Bransonom, v júni vyletel do suborbitálneho priestoru so svojimi prvými platiacimi pasažiermi – príslušníkmi talianskych vzdušných síl. Vesmírne lety spoločnosti Virgin Galactic fungujú s pomocou obrovského dopravného lietadla, ktoré vzlietne z pristávacej dráhy, naberie výšku a potom vypustí raketou poháňané vesmírne plavidlo. To potom zamieri do suborbitálneho priestoru. Cestujúci zažijú niekoľko minút beztiaže vo výške približne 85 kilometrov nad morom a potom sa stroj vráti na Zem.

Spoločnosť Virgin Galactic, založená v roku 2004, predala približne 800 leteniek na miesta v budúcich komerčných letoch, 600 v rokoch 2005 až 2014 za 200 000 až 250 000 dolárov, a 200 leteniek po roku 2014 za 450 000 dolárov. Virgin Galactic konkuruje v oblasti suborbitálnej vesmírnej turistiky spoločnosti Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa, ktorá už vyslala do vesmíru 32 ľudí pomocou rakety s vertikálnym vzletom. Od nehody v septembri 2022 počas bezpilotného letu sa však neuskutočnil žiaden let rakety Blue Origin. Spoločnosť v marci prisľúbila, že vesmírne lety čoskoro obnoví.