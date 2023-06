Firma Virgin Galactic uskutočnila prvý súkromný suborbitálny let a úspešne pristála späť na Zemi

Raketoplán SpaceShipTwo súkromnej spoločnosti Virgin Galactic vo štvrtok uskutočnil prvý komerčný suborbitálny let. Výstup raketoplánu do vesmíru oznámila spoločnosť na Twitteri, informuje TASR.

Spoločnosť na Twitteri oznámila, že pristátie prebehlo hladko a privítala späť na Zemi posádku.

Welcome back to Earth, #Galactic01! Our pilots, crew and spaceship have landed smoothly at @Spaceport_NM. pic.twitter.com/f8YQowQN2x

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023