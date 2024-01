Vieme, kedy sa môže v roku 2024 nad Slovenskom znova objaviť polárna žiara: Tu je návod, ako ju sledovať

Ešte začiatkom novembra malo množstvo Slovákov to šťastie, že sa im podarilo vidieť a zachytiť polárnu žiaru od nás zo Slovenska. Vari ani nemusíme vysvetľovať, že ide o jav, ktorý v našich končinách nie je bežný. Mnohí z vás sa s nami podelili o svoje fotografie a pripomenúť si ich môžete tu. Ak ste zvedaví, či podobný jav môžeme očakávať aj v roku 2024, máme pre vás skvelé správy. Český astronóm Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave vysvetlil, kedy by sa mohla nad Slovenskom polárna žiara objaviť.

Keďže v nastávajúcom roku sa Slnko dostáva do maxima svojej aktivity, zvyšujú sa šance toho, že opäť uvidíme tento fascinujúci jav. Najväčšia pravdepodobnosť je počas jari a na jeseň, no ako dodáva Horálek, aj v ostatných mesiacoch by sme sa mali mať na pozore.

Tu máte pomôcku na sledovanie

Presný dátum sa však takto dopredu určiť nedá, no pomôcť vám môžu takzvané aurorálne monitory, ktoré túto aktivitu zaznamenávajú. Aurorálne monitory môžete sledovať na stránkach solarham.net alebo spaceweatherlive.com, alebo v aplikácii Aurora Alerts.

„Dôležitý je pritom ukazovateľ „Bz“ (kolmá zložka IMF, to znamená magnetického poľa oblaku zo Slnka) — pokiaľ jeho hodnota klesne do záporných čísel, znamená to, že silokrivky IMF sa lepšie napájajú na zemské magnetické pole a častice lepšie vstupujú do zemskej atmosféry,“ vysvetľuje Horálek.

„Reálne veľmi často stačia na fotograficky zaznamenateľnú žiaru hodnoty už od Bz -10 nT,“ dodáva s tým, že to platí v prípade, ak táto hodnota trvá dostatočne dlho. Dôležitá je aj rýchlosť slnečného vetra, ktorú môžete sledovať tu. Tak isto hustota častíc a Kp index. Ak vám aj tieto pojmy veľa nehovoria, viete si ich jednoducho online odsledovať a ak sa priblížia k tým, ktoré boli zaznamenané v novembri, máte dôvod na radosť.

Ak sa objavia takéto hodnoty, môžete sa radovať z polárnej žiary

Konkrétne, keď sa na Slovensku pred pár týždňami objavila polárna žiara, hodnoty boli nasledovné — Bz -21 nT, rýchlosť vetra 460 km/s, hustota 15 častíc/cm³, Kp 6-7 a hemisférická sila 120 GW. Takže ak sa objavia tieto čísla opäť, podľa všetkého uvidíme polárnu žiaru aj u nás.

Petr Horálek na záver dopĺňa, že polárna žiara sa nedá predpovedať s istotou a ide teda vždy len o pravdepodobnosť. A treba myslieť aj na to, že v našich končinách, ak sa aj objaví, bude iná, než na takom Islande, a obvykle zaznamenateľná len fotograficky. No ak vás tento jav fascinuje a nechcete si ho nechať ujsť, môžete vyskúšať odsledovať si jej príchod sami.