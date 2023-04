Slovák pravidelne blokoval tiesňovú linku a vyhrážal sa operátorom. Po príchode kukláčov stratil reč

Polícia obvinila 61–ročného Bohuslava H. za prečin nebezpečného vyhrážania. Denne mal blokovať tiesňové linky 112, 150 a 158 a operátorom vulgárne nadávať. Počas stredajšieho (5. 4.) telefonátu sa mal operátorke vyhrážať fyzickým útokom a zabitím.

Hrozí mu väzenie

Hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky. TASR o tom informovala bratislavská krajská hovorkyňa polície Silvia Šimková. „Muž bol dňa 06. apríla 2023 zadržaný v mieste svojho bydliska po predchádzajúcom súhlase prokurátora a bol eskortovaný na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších procesných úkonov,“ priblížila.

Obvinený podľa polície telefonoval na tiesňové linky od roku 2018. V roku 2021 to bolo 3820 hovorov, vlani 7028. „V roku 2023 bolo do 05. apríla prijatých 3932 hovorov. Spolu je to 14 780 hovorov,“ priblížila Šimková.

Muža za prečin nebezpečného vyhrážania v roku 2018 právoplatne odsúdil Okresný súd Bratislava I. „Súčasne je stíhaný v ďalších dvoch trestných veciach za prečin nebezpečného vyhrážania,“ doplnila hovorkyňa. Muž bol už sedemkrát právoplatne odsúdený za ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody, vydieranie, krádeže, útok na verejného činiteľa či nebezpečné vyhrážanie.