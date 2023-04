Romana Tabák navrhuje zmenu pravidiel cestnej premávky. Výrazne chce uľahčiť život chodcov

Vodiči by mohli byť povinní dať prednosť aj chodcovi, ktorý sa chystá vstúpiť na priechod pre chodcov. Navrhuje to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Romana Tabák (nezaradená) v novele zákona o cestnej premávke, ktorú predložila do parlamentu. Návrhom chce posilniť postavenie a ochranu chodca v cestnej premávke.

Chodec by nemal absolútnu prednosť

V súčasnosti je vodič povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť, neplatí to pre vodiča električky. Tabák chce, aby mal vodič povinnosť umožniť bezpečný prechod chodcovi, ktorý nielen vstúpil na priechod pre chodcov, ale po novom aj tomu, kto sa ešte len zjavne chystá na priechod vstúpiť.

„Na zabezpečenie tejto povinnosti je vodič povinný jazdiť pred priechodom takou rýchlosťou, aby v prípade potreby mohol pred ním aj zastaviť,“ navrhuje poslankyňa v dôvodovej správe. Nešlo by podľa nej o absolútnu prednosť chodca.

„Chodec je aj napriek tomu, že mu vodič musí umožniť bezpečný prechod cez priechod pre chodcov, povinný aj po novelizácii brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel,“ doplnila s tým, že chodec by nesmel vstupovať na priechod náhle. Pravidlo prednosti električky na priechode pre chodcov by podľa návrhu ostalo nezmenené. Tabák navrhuje účinnosť novely od 1. januára 2024.