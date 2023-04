Videli ste na tele dieťaťa takéto červené čiary? Môže to byť zlé znamenie a mali by ste okamžite vyhľadať lekára

Mnohí rodičia sa snažia byť pri svojich deťoch mimoriadne opatrní a všímajú si každú zmenu na ich tele, ktorá by mohla byť signálom, že sa niečo deje. Zachytili ste už na ich tele dlhé červené čiary? Ak áno, IFLScience uvádza, že by ste mali zbystriť pozornosť a ideálne vyhľadať odbornú pomoc.

Malé deti sa môžu ľahko zraniť. Niektoré pády či udretia končia krátkym plačom, po ktorom sa na ich tvárach opäť rýchlo objaví úsmev. No niektoré poranenia môžu spôsobiť v tele zápal. A identifikovať ho môžete práve prostredníctvom takýchto červených čiar.

Môžu byť nebezpečným znamením

Portál zameraný na vedu vysvetľuje, že každá rana sa môže zapáliť a následne sa táto infekcia môže šíriť ďalej. Na koži sa pri tom objavujú červené čiary alebo lymfangitídy, ktoré vznikajú v dôsledku baktérií. Vzhľad čiar sa môže líšiť. Zatiaľ čo u niekoho sú slabo červené, ďalší človek ich má výraznejšie. Ich viditeľnosť závisí aj od odtieňa našej pokožky. Takže, kým u niekoho sú neprehliadnuteľné, na koži inej osoby ich objavíte ťažšie.

Vedú priamo z miesta, kde sa vytvorila infekcia a signalizujú, že smeruje až do lymfatického systému. A to určite nie je dobré znamenie. Takže, ak ich na tele dieťaťa spozorujete, mali by ste navštíviť lekára.

Dôležité je zakročiť včas

Ak tak urobíte včas, pravdepodobne všetko vyriešia antibiotiká. No pozor, ak sa tak nestane, môže to vyústiť až do sepsy, teda infekcie, ktorú možno poznáte ako „otrava krvi“.

The Sun informoval aj o konkrétnom prípade mamičky, ktorá takúto červenú čiaru spozorovala na ruke svojho syna. Konkrétne vznikla po uštipnutí komárom a tiahla sa od palca až ku zápästiu. Zdieľaním jeho fotografie chcela upozorniť ďalších rodičov, aby si všímali svoje deti. Pretože ak sa im objaví na tele takáto červená čiara, je nutné to riešiť.