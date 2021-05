Víchrica sa s ním hrala, akoby bol z igelitu: Video zachytilo, ako sa most pod veľkým náporom vetra takmer odtrhol

Hrozivo vyzerajúce kolísanie a takmer kolaps mosta sa podarilo zachytiť na video v čínskej provincii Guizhou. Nechýbalo veľa a silná víchrica most takmer celý strhla.

Čínsku provinciu Guihzou nedávno sužovali búrky s prívalovými dažďami a extrémne silným vietrom. Toto všetko zapríčinilo, že jeden z mostov počas búrky takmer lietal vo vzduchu, kolísal sa zo strany na stranu a začal sa prevracať. Hrozilo, že sa celý zrúti a jeho časti budú rozmetané do okolia, informuje web Vice News.

Predtým po moste jazdili autá i nákladiaky

Celú udalosť sa podarilo zachytiť na video a ako portál informuje, aj keď most vyzerá skôr ako pre peších, ide o cestnú spojnicu, po ktorej predtým prechádzali aj autá či nákladiaky.

Počas incidentu sa našťastie nikto nezranil, aj keď sa mu z diaľky prizerali desiatky ľudí. Tí videá z miesta následne zdieľali na sociálnych sieťach, odkiaľ sa dostali do celého sveta. Kompiláciu viacerých videí z miesta si môžete pozrieť nižšie.

Pády mostov v Číne nie sú ničím výnimočným

Paradoxom je, že silná víchrica most nezničila a napriek všetkému stále stojí ma mieste. Niektoré jeho časti však spadli do rieky, ponad ktorú vedie. Mesto most na čas uzaverelo a čaká ho rekonštrukcia a zabezpečovacie práce.

Ako web Vice News podotkol, kolapsy mostov v Číne nie sú ničím nezvyčajným. Len medzi rokmi 2000 až 2012 ich v krajine spadlo až 157. Najčastejšími dôvodmi kolapsov sú prírodné katastrofy, ako záplavy či zemetrasenia. Je tak veľkým zázrakom, že most v provincii Guizhou extrémne silný vietor počas búrky nezničil.