Vesmírna loď sa prvýkrát po 50 rokoch úspešne dostala k mesiacu. Orion letel s figurínami, teraz ho čaká živá posádka

Modul Orion amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v pondelok priletel k Mesiacu. Preletel pritom nad odvrátenou stranou Mesiaca a bol vzdialený len 130 kilometrov od jeho povrchu. Je to po prvý raz od programu Apollo spred 50 rokov, čo modul priletel k Mesiacu.

Keďže sa Orion, v ktorom sú tri figuríny, priblížil k Mesiacu na odvrátenej strane a vznikol polhodinový výpadok v komunikácii, letoví dispečeri v Houstone nevedeli, či sa kritické spustenie motora odohralo dobre. To sa ukázalo až vtedy, keď sa modul vynoril spoza mesiaca 370-tisíc kilometrov od Zeme. Fotoaparáty ju dokonca aj zachytili a NASA získala snímku malej modrej planéty.

V decembri dopadne do oceánu

Orion vyniesla do vesmíru na jeho testovací let, ktorý je súčasťou lunárneho programu Artemis, minulú stredu raketa SLS. Modul by mal obletieť okolo Mesiaca na vzdialenej obežnej dráhe, vydať sa späť na Zem a v decembri dopadnúť do Tichého oceána.

Na to, aby sa na danú dráhu mohol dostať, potreboval obletieť Mesiac, aby nabral dostatočnú rýchlosť. Cez víkend Orion prekoná rekord vzdialenosti NASA pre kozmickú loď určenú pre astronautov – takmer 400-tisíc kilometrov od Zeme, ktorý dosiahlo Apollo 13 v roku 1970. Bude pritom pokračovať ďalej a maximálnu vzdialenosť od Zeme dosiahne budúci pondelok, a to 433-tisíc kilometrov.

Teraz ju čakajú astronauti

Orion nemá žiaden pristávací lunárny modul. O pristátie na Mesiaci sa NASA pokúsi až s astronautmi v roku 2025 so strojom Starship spoločnosti SpaceX. Avšak, v roku 2024 by už v Orione mali astronauti obletieť Mesiac.