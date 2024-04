Veľmi tesný výsledok volieb hlási ďalší prieskum: Korčok aj Pellegrini majú podľa neho takmer identickú podporu

Do volebného moratória zostáva už menej ako 12 hodín a agentúry dnes preto vydávajú jeden prieskum za druhým. Podľa toho najnovšieho, ktorý vykonala agentúra MEDIAN SK pre RTVS, by voľby vyhral Peter Pellegrini.

Štatistická odchýlka

Ten by podľa neho získal 51,1 percenta voličských hlasov, zatiaľ čo Ivana Korčoka by podporovalo 48,9 percenta ľudí. Prieskum sa uskutočnil v dňoch od 28. marca 2024 do 31. marca 2024, na vzorke 1 218 respondentov. Agentúra však pripomína, že rozdiel je na úrovni štatistickej odchýlky.

Dnes vyšli aj ďalšie dva prieskumy. Podľa zistení agentúry NMS Market Research pre denník Sme by druhé kolo prezidentských volieb vyhral Ivan Korčok so ziskom 51,7 percenta hlasov voličov. Peter Pellegrini by získal 48,3 percenta.

Iný prieskum ale opäť hlási odlišný výsledok: Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Peter Pellegrini s podporou 50,8 percenta hlasov voličov. Ivan Korčok by získal 49,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.