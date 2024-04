Veľký zamestnávateľ na východnom Slovensku čelí problémom. Štát mu dal obrovskú pokutu, nestačí na ňu ani ročný zisk

Spoločnosť Bukocel zamestnáva v Prešovskom kraji množstvo ľudí, pričom patrí medzi najväčších hráčov v regióne. Zaoberá sa spracovaním dreva a po známom ružomberskom Mondi ide v tomto odvetví o slovenskú dvojku. Ročne je firma schopná spracovať 150-tisíc ton bučiny, no teraz čelí problém. Informujú o tom Hospodárske noviny.

Výrobky Bukocel vyváža do zahraničia, predovšetkým do štátov ako Rakúsko, Nemecko a Francúzsko. U nás zamestnáva necelú tisícku zamestnancov a patrí k najväčším firmám v rámci svojej priemyselnej kategórie. V minulosti sa v médiách objavila hlavne v súvislosti so správami, podľa ktorých o firmu mala záujem známa investičná skupina Arca Capital. Tieto špekulácie sa však napokon nepotvrdili.

Majiteľom je levický podnikateľ, ktorý v posledných rokoch do Bukocelu investoval nemalú čiastku a podarilo sa mu zadlženú firmu, zmietajúcu sa v problémoch, zachrániť. Ešte v roku 2022 si na konto pripísala zisk 1,15 milióna eur, rok predtým dokonca takmer tri milióny eur. V súčasnosti sa však opäť môže dostať do problémov, štát jej totiž vyrubil pokutu obrovských rozmerov. Podľa HN majú byť dôvodom emisné kvóty.

„Fabrika musí mať každú vypustenú tonu emisií pokrytú zelenou povolenkou. Istý objem kvót dostávajú štáty zadarmo a zvyšok si musia priemyselníci dokupovať,“ vysvetľujú princíp fungovania Hospodárske noviny. Dostupné informácie naznačujú, že rezort životného prostredia pokutu udelil preto, že Bukocel v súlade so zákonom neodovzdal do registra v stanovenom termíne kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok.

Aby sme boli konkrétnejší, malo ísť o 17 578 ton oxidu uhličitého, čo v praxi znamená výšku pokuty presahujúcu úroveň dvoch miliónov eur. Ide tak o približne dvojnásobok toho, čo Bukocel v roku 2022 zarobil. Ďalšie informácie HN hovoria o tom, že štát v súlade s európskymi pravidlami musí túto pokutu vymáhať. Zároveň, zaplatenie pokuty nezbavuje firmu povinnosti odovzdať kvóty.