V Košiciach bude ďalšie nákupné centrum, pribudnú obchody, ale aj dvojpodlažné fitnes. Pochybnosti však vyvoláva lokalita

Kým v poslednej dobe sa expanzia nákupných centier spomínala predovšetkým v súvislosti s Bratislavou, neobchádza ani metropolu východného Slovenska. Košičania by sa v horizonte najbližších rokov mali dočkať nového komplexu, informujú o tom Hospodárske noviny.

Bude po centre dopyt?

Podľa najnovších správ z Košíc tam chce developer v mestskej časti Košice-Juh vybudovať komplex, ktorý prepojí nakupovanie, administratívu a šport. Malo by ísť o logicky rozdelený trojpodlažný projekt doplnený o garáž, exteriérové parkovisko, dvojpodlažné fitnescentrum a vonkajšie ihrisko určené na cvičenie. Aktuálne informácie naznačujú, že stavať by sa mohlo už v budúcom roku a s dokončením sa počíta na rok 2026.

Otázniky v súčasnosti smerujú hlavne na lokalitu, v ktorej chce investor projekt realizovať. V neďalekom susedstve sú Atrium Optima a Merkury Market, no tento komplex by mal vzniknúť v oblasti, ktorá je skôr známa ako priemyselná zóna. Dopyt je tu hlavne po výrobno-skladových priestoroch a nepredpokladá sa, že by tu mala záujem sídliť firma z IT sektora či iných technologických oblastí.

„Priemyselný charakter lokality by však mohol mať význam pre menšie spoločnosti, ktoré nutne nepotrebujú reprezentačné priestory v centre mesta za top cenu,“ vysvetlil pre HN Peter Bubelíni, maklér realitnej kancelárie Domios. Osobitnú otázku predstavuje tiež samotný dopyt po maloobchodných prevádzkach v danej lokalite. Analytik Peter Slovák sa vyjadril, že projekt by mal byť nastavený pre destinačné nákupy ako nábytok, potraviny, šport či diskontnú módu.

Ako už iné prípady z ďalších miest ukázali, neatraktívna lokalita v spojení s menej lákavými prevádzkami, prípadne v susedstve silných hráčov, dokáže spôsobiť škrt cez rozpočet aj ambicióznym plánom. Uvidíme, akým spôsobom sa so situáciou popasuje nový košický projekt.