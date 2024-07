Veľké prepúštanie u jedného z najväčších slovenských zamestnávateľov: Problémy koncernu ho obídu, ľudí má nakoniec naberať

Len pred pár dňami sme vás informovali o tom, že situácia v koncerne Volkswagen je napätá. Skloňovalo sa dokonca prepúšťanie až 40 % zamestnancov, no ako vyplýva z najnovších správ, slovenské závody by mali problémy koncernu obísť. Ako informuje portál Index, ľudí bude dokonca prijímať.

Prvotné informácie sa rozšírili vďaka rozhovoru Jaroslava Povšíka, predsedu odborovej organizácie vo VW Škoda Auto. Stalo sa tak potom, ako navštívil zasadnutie európskej a svetovej rady koncernu.

„Stále musíme niesť zodpovednosť za kauzu Dieselgate, dopláca sa tiež na príliš rýchly nástup e-mobility. Predbehli sme prípravu infraštruktúry vo veľkých krajinách a vplyv majú aj ceny energií, keď sa Nemecko odkláňa od uhlia a jadrovej energie. Samozrejme, zaostali sme aj v modeloch a naše IT systémy tiež nie sú najlepšie,“ vyjadril sa predseda odborovej organizácie.

V súvislosti so súčasným stavom hovoril o tom, že Volkswagen bude musieť prepúšťať. Podľa prvotných odhadov by o prácu mohlo prísť až 40 % zamestnancov a týkať by sa to malo všetkých závodov známej spoločnosti. „Dôjde k zníženiu počtu zamestnancov, a to veľmi zložitým algoritmom vo všetkých závodoch koncernu,“ vyjadril sa ďalej.

V reakcii na tieto vyjadrenia sa v médiách objavili aj ďalšie správy, podľa ktorých síce Volkswagen problémy má, no nie je dôvod na paniku. A to predovšetkým na Slovensku. Ako hovoria aktuálne informácie, náročnú situáciu v koncerne si odnesie hlavne dizajnérske centrum v Postupime a fabrika v Bruseli. Čo sa týka našej krajiny, slovenské vedenie priznáva náročné obdobie v koncerne, no prepúšťanie nie je na programe dňa. Ba dokonca, práve naopak.

„Tento rok sa neplánuje prepúšťanie. Skôr naopak, Volkswagen bude prijímať nových ľudí v pár stovkách,“ povedal pre Index Dušan Chalupa, predseda Spoločných odborov, ktorých súčasťou sú aj Moderné Odbory Volkswagen. „Vďaka šikovným zamestnancom, flexibilite a dobrým skúsenostiam s nábehmi patríme k najefektívnejším závodom v koncerne,“ uviedol s tým, že budúcnosť jednotlivých fabrík závisí hlavne od týchto elementov.