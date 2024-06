Veľké firmy hlásia masívne prepúšťanie, o prácu v nich prichádza hlavne jedna skupina ľudí. Toto sú dôvody súčasného trendu

V posledných týždňoch sa aj na Slovensku objavili správy o prepúšťaní zamestnancov z najväčších domácich firiem. Týkalo sa to napríklad IBM, ale aj AT&T. Podľa niektorých výpovedí dotknutých zamestnancov mnohí ani nevedeli, z akého dôvodu o prácu prišli a podľa najnovších informácií sa ešte zvláštnejší trend začal šíriť v USA. Informuje o tom portál Index na základe článku z českých Hospodárskych novín.

Súčasný trend tamojšie médiá označujú ako The Great Unbossing, čo v praxi znamená, že firmy vo veľkom prepúšťajú zamestnancov stredného manažmentu. V súvislosti s týmto prepúšťaním sa skloňuje hneď viacero dôvodov, ako racionalizácia práce, ekonomická neistota, zlé hospodárske výsledky, ale aj nástup moderných technológií či optimalizácia nákladov. Týka sa to spoločností v každom priemyselnom spektre.

Príkladom veľkej spoločnosti, ktorá takpovediac naskočila na túto vlnu, je Bayer. Firma sa chce zbaviť stredného manažmentu, nakoľko sa tieto pozície údajne stávajú zastaranými. Navyše, Bayer má víziu, podľa ktorej sa mnohí zamestnanci budú riadiť sami, čím sa zníži počet šéfov, byrokracie a možno aj istých tlakov na pracovisku.

Medzi ďalšie faktory, ktoré prispievajú k americkému trendu, patrí napríklad aj neochota mladých ľudí podieľať sa na riadení iných zamestnancov, čoraz častejšia práca z domu a tiež spomínaný tlak manažérov na výkon. Na druhej strane, niektorí odborníci sa obávajú o vývoj zamestnaneckej štruktúry, nakoľko mladší pracovníci v podstate stratia svojich mentorov a hrozí aj zníženie efektivity práce. Na tieto dva faktory v súčasnosti dohliadajú práve manažéri.

Ako sa ďalej v analýzach spomína, najviac ohrozenou skupinou sú mileniáli, teda generácia ľudí narodených v rokoch 1981 až 1996. Sú to totiž práve oni, kto najčastejšie zastáva pozície v strednom manažmente. Nebezpečné je aj to, že táto generácia ľudí sa nachádza často v najlepšom období života/kariéry, kedy si zároveň zakladá rodiny, rieši lepšie bývanie a podobne. Strata doteraz stabilnej pracovnej pozície by tak pre nich mohla znamenať značné životné komplikácie.