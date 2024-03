Prekvapenie pre fanúšikov Mladého Sheldona. Vo finále seriálu sa objavia dve hlavné postavy z Teórie veľkého tresku

Komediálny seriál Mladý Sheldon (Young Sheldon) sa pomaly, ale isto blíži k svojmu veľkému finále. Už v máji bude v USA uvedená záverečná epizóda, ktorá príbeh populárneho spin-offu sitkomu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) uzavrie a tvorcovia si pre divákov pripravili veľké prekvapenie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Mladý Sheldon rozpráva príbeh detstva postavy Sheldona Coopera, ktorého si všetci obľúbili v hitovom sitkome Teória veľkého tresku. Už 16. mája 2024 sa ale aj tento seriál so svojimi divákmi definitívne rozlúči, keďže stanica CBS sa rozhodla, že siedma séria bude pre Mladého Sheldona poslednou.

Návrat pôvodného Sheldona a Amy

No a keďže tvorcovia chcú finále naozaj vyšperkovať do posledného detailu a divákom tak dať plnohodnotný zážitok, do záverečnej časti prizvali dvoch hviezdnych hostí. Tými budú podľa informácií, ktoré zverejnil portál Deadline, herci Jim Parsons a Mayim Bialik, fanúšikom známi z TBBT ako Sheldon Cooper a Amy Farrah Fowler.

To, ako budú do deja zakomponovaní, zostáva nateraz záhadou a dozvieme sa to zrejme až po odvysielaní predmetnej epizódy, príp. krátko pred jej uvedením do vysielania.

Seriál Mladý Sheldon sa tvorcovia spolu so stanicou CBS, ktorá za jej vysielaním stojí, rozhodli ukončiť nie v dôsledku klesajúcej sledovanosti, ale najmä preto, že skončiť treba v tom najlepšom. S postavami univerza TBBT ale tvorca Chuck Lorre a ani stanica CBS rozhodne nekončia. Vo výrobe je totiž hneď niekoľko ďalších seriálových pokračovaní.

Pre streamovaciu službu Max scenárista Lorre vyvíja priame pokračovanie Teórie veľkého tresku, ktoré je nateraz zahalené rúškom tajomstva. Nedávno bol ale ohlásený vznik ďalšieho spin-offu s pracovným názvom Georgie and Mandy, ktorý bude sledovať príbeh mladej rodinky, ktorú si založí Sheldonov starší brat George. Hlavných úloh v ňom sa zhostia Montana Jordan a Emily Osment.