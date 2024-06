Vedenie Markízy vraj klame a zavádza. Nerozumieme, ale nikam neodchádzame, tvrdia zamestnanci

Situácia okolo spravodajstva Televízie Markíza je čoraz komplikovanejšia. Vedenie dnes najprv informovalo o nezáujme štrajkového výboru dosiahnuť dohodu a o ukončení rokovaní, na čo výbor pred chvíľou odpovedal, že vedenie zavádza a manipuluje, znie vo vyhlásení.

Rokovania stroskotali

Celé to vraj bolo úplne inak a zamestnanci nechápu, prečo vedenie zaujalo spomínané stanovisko. Generálneho riaditeľa Petra Gažíka obvinili zo zavádzania. „Po dvoch kolách rokovaní dnes ráno (Peter Gažík) zaslal všetkým zamestnancom TV markíza email, v ktorom informoval o „konštruktívnych a zmysluplných“ rokovaniach so štrajkovým výborom a prijatí našich požiadaviek,“ znie v stanovisku.

O pol hodinu neskôr ale Gažík zaslal do médií informáciu, že ukončil rokovania a je pripravený prijať výpovede zamestnancov. Zamestnanci považujú toto vyhlásenie za útok voči nim. Dnes do 10:00 malo vedenie televízie zaslať zamestnancom návrh svojich požiadaviek.

„Miesto toho nám konateľka spoločnosti Lucia Tandlich dnes ráno o 8:00 poslala email, v ktorom na 10:00 narýchlo žiadala stretnutie, kde vedenie chcelo údajne diskutovať o ich texte,“ hovoria zamestnanci. „Keďže nemôžeme diskutovať o niečom, čo sme nevideli, trvali sme na pôvodnej dohode a vyžiadali si opätovne textový návrh. Tento nám televízia aj zaslala bez akejkoľvek informácie o prípadnom ukončení rokovaní. Následne vydala do médií vyhlásenie, že s nami ukončujú rokovania,“ dodali.

„Celý čas nám ide o jediné – pracovať slobodne a podľa novinárskych štandardov tak, ako sme to robili ešte pred pár mesiacmi. Markíza je najsilnejším spravodajstvom na Slovensku a my budeme ďalej bojovať za to, aby to tak ostalo. A preto nikam neodchádzame,“ uzavrel výbor svoje vyhlásenie.