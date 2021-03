Vedci z Veda pomáha vydali stanovisko. Prešlo 5 týždňov a polovica navrhovaných opatrení nebola prijatá

Rezort zdravotníctva tvrdí jedno, vedci zase druhé. Ešte pred týždňom rezort informoval, že väčšina opatrení spoza okrúhleho stola boli prijaté. Realita je ale zrejme kdesi inde.

Z úloh, na ktorých sa pred časom dohodli premiér Igor Matovič (OĽANO) a slovenskí vedci, je už 17 z nich splnených. V utorok to povedal minister financií Eduard Heger dočasne poverený vedením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR s tým, že 11 ďalších úloh je v procese riešenia.

Podľa iniciatívy Veda pomáha totiž zhruba polovica opatrení ostala visieť vo vzduchu. Rokovania s premiérom prebehli ešte v dátume od 23. do 25. 2. 2021. Pri navrhovaných opatreniach bolo podľa vedcov dôležité ich implementovanie v čo najskoršom čase, pretože dôležitá nie je len efektivita, ale práve aj správne načasovanie. Ocenili však, že niektoré opatrenia boli prijaté naopak veľmi rýchlo.

Vláda nerealizuje vlastné uznesenie

Obmedzili sa napríklad výnimky pre pohyb zo zákazu vychádzania aj cestovanie na dovolenky. Stále sa však z COVID automatu nevyňalo povinné testovanie. Dočasný minister Eduard Heger ale pripomenul, že je to v pláne. Slovensko nakúpilo približne 20 miliónov antigénových testov, ktoré už dostali výnimku. Po Veľkej noci by sa testovanie malo stať súčasťou národnej testovacej stratégie a už by nemuselo byť povinné. Zatiaľ však táto informácia nie je oficiálne potvrdená ministerstvom.

Podľa vedcov však neboli implementované viaceré hlavné kroky:

výrazné zvýšenie pandemickej PN a OČR, ako aj kompenzácie pre živnostníkov

zlepšenie prednemocničnej starostlivosti

prijatie novej stratégie testovania a úprava COVID automatu, s ukončením permanentného plošného antigénového testov ania

jednotná a zrozumiteľná komunikácia s v erejnosťou

Vedci zároveň prosia vládu, aby začala bezodkladne plniť svoje vlastné uznesenie, ktoré po rokovaniach prijala. Zverejnili aj prehľadnú tabuľku opatrení, o ktorých rokovali ešte s premiérom Igorom Matovičom. Nájdete ju na tomto odkaze.

Dnes zasadá Pandemická komisia a Eduard Heger bude mať tlačovú besedu, na ktorej by mohli informovať aj o nových opatreniach, ktoré by sa mali prijať po Veľkej noci. Problémom však je, že napriek tomu, že sa u nás situácia zlepšila, COVID automat a jeho prísne kritériá zatiaľ s uvoľňovaním nerátajú. Bližšie sa k tomu vyjadrili aj analytici z Dáta bez pátosu.