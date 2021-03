Dnes zasadne Pandemická komisia. Odborníci chcú presadiť dôležitú zmenu v COVID automate, v hre je koniec lockdownu

Podľa platného COVID automatu je momentálne ešte stále celé Slovensko v čiernej farbe. Odborníci sledujú kľúčové parametre, ktoré určujú, či sa budú opatrenia postupne uvoľňovať.

Dáta bez pátosu len nedávno na sociálnych sieťach apelovali, že COVID automat je potrebné prispôsobiť súčasným podmienkam a zmeniť. Informovali o nezrovnalostiach a poukázali na to, že ak by sme chceli čakať na uvoľňovanie opatrení, ktoré podlieha spomínaným parametrom, čakať by sme mohli až do leta. Ich predikcia hovorí, že 2 000 pacientov v nemocniciach by sme mali dosiahnuť v júni.

To by znamenalo, že vtedy by sa menil aj COVID automat a až vtedy by sa mohli niektoré opatrenia zvoľniť. Situácia sa ale zlepšuje, aj keď v nemocniciach, na JIS a na pľúcnej ventilácii máme ešte stále veľa pacientov. Počty úmrtí tiež klesajú, no stále ide o pomerne vysoké číslo. Včera analytici informovali, že sa budú snažiť presadiť zmeny práve dnes na Pandemickej komisii.

V hre je koniec lockdownu

Analytik Ivan Bošňák uviedol, že pri rozhodovaní o prechode do nižšieho stupňa varovania na celonárodnej úrovni je dôležitý jeden negatívny moment. Aj po splnení minimálne dvoch kritérií je uvoľňovanie možné až po 13 dňoch od prehodnotenia.

Bošňák apeluje na skrátenie tohto obdobia a vyzýva Pandemickú komisiu, ktorá bude v utorok zasadať, aby znížila tento takmer dvojtýždňový interval na sedem dní. Podľa informácií Hospodárskych novín je skrátenie intervalu v hre. A to buď na sedem, alebo desať dní. V takom prípade by uvoľňovanie reštrikcií mohlo začať ešte v prvej polovici apríla.

Predikcia na Veľkú noc

Podľa analytikov potrebuje COVID automat zmenu. Od januára evidujeme pri parametri 7-dňovej incidencie pokles o 58 %, čo je dobrá správa. Stále je však celé Slovensko čierne. Oproti krajinám ako Izrael alebo Veľká Británia očkujeme pomaly a aj týmto krajinám trvalo pomerne dlho, kým im počty v nemocniciach klesli. Aj preto analytici upozorňujú, že ak by sme čakali na 2 000 pacientov v nemocniciach, čakať by sme mohli v tom lepšom prípade až do júna. Priniesli teda návrhy na riešenie:

Merať len parameter “potvrdený COVID” – o 150-200 menej

Nečakať na potvrdenie situácie pri “trvalom poklese” 2 týždne, ale iba 1 týždeň

Medzeru – čas medzi poklesmi – natiahnuť naopak na 2 týždne

Spustiť regionálny automat nie pri 2 000, ale už pri 3 000 alebo pri aspoň 2 500 hospitalizovaných

Dáta bez pátosu čítajú situáciu nasledovne. Na Veľkú noc by mohla byť 7-dňová incidencia pod 1 000, počet hospitalizovaných by mal klesnúť pod 3 000, no pozitivita testov bude stále nad 10 %. Počet pacientov na pľúcnej ventilácii bude vysoko, okolo 350 pacientov, ktorí ju budú potrebovať.