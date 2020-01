Vedci vytvorili ľahké zlato pomocou plastu. Je 5 až 10-násobne ľahšie a má široké využitie

A vyrobiť zlato sa skutočne dá. Ide ale o náročný proces v jadrových reaktoroch, kde sa menia prvky na iné. Tento proces je ale neuveriteľne náročný a vytvorené zlato by bolo oproti bežne vyťaženému niekoľkonásobne drahšie. Avšak „nanoalchýmia“ je už niečo iné.

Zlato je nesmierne zaujímavý materiál, kvôli ktorému sa viedli vojny a zomierali ľudia iba preto, aby sa mohli pýšiť zlatým trblietavým kovom. Zlato je známkou prestíže aj dnes, no má svoje miesto aj v technologickom svete.

Tento kov má veľmi veľkú hustotu a to až 19,3 gramu na centimeter kubický. To môže byť pri šperkoch problém, keďže sú tým pádom ťažké a na dlhodobé nosenie nepraktické, informuje SciTechDaily.

Nízka hustota

Aj preto vedci z inštitútu ETH Zürich na čele s Leonie van ‚t Hag a jej kolegami vytvorili 18-karátové zlato, ktoré je 5 až 10-násobne ľahšie ako bežné. Podarilo sa im to vďaka plastovej matrici z proteinových vlákien a polymérov. Na túto matricu umiestnili nanodoštičky zlata. Vďaka tomu je to stále 18-karátové zlato, no je oveľa ľahšie s výslednou hustotou iba 1,7 g/cm 3. Zlato okrem toho obsahuje aj malé bublinky vzduchu, čo ho robí ešte ľahším.

Proces výroby

Ľahké zlato vzniká tak, že sa materiál zmieša z vodou a vytvorí sa disperzia. Potom sa pridajú soli a disperzia sa zmení na gél a voda v ňom sa nahradí alkoholom. Potom sa alkoholový gél umiestni do tlakovej komory, kde vysoký tlak a nadkritické množstvo oxidu uhličitého vytvorí homogénny aerogél. Ďalším pôsobením tepla a ochladením plastových polýmérov sa materiál zhutní a transformuje do požadovaného tvaru. Pritom sa ale zachová 18-karátová zmes. Štúdia vedcov o tomto procese bola uverejnená v časopise Advanced Functional Materials 10. januára 2020.

Plastové zlato

Toto zlato má ale vlastnosti plastu. Ak spadne na tvrdý povrch, vydáva zvuk, ako keď dopadne plast. No leskne sa ako skutočné zlato a je možné ho spracovať do požadovaných tvarov. Vedci tiež dokážu upraviť jeho tvrdosť použitím iných materiálov. Umelohmotné zlato je potom možné taviť pri nižších teplotách a je možné meniť aj jeho farbu.

Na šperky, ale aj elektroniku

Plastové zlato je možné využiť v šperkárstve či pri výrobe hodiniek. Je vhodné ale aj na chemickú katalýzu, je možné ho využívať v elektronike alebo ako tienenie pre žiarením.

Vedci už pred nejakým časom vytvorili aj najľahšie zlato na svete, ktoré bolo také ľahké, že sa udržalo na pene kapučína. Materiál bol však nestabilný a nedalo sa s ním pracovať, narozdiel od tohto nového ľahkého zlata, ktoré môže mať široké využitie.