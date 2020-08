Vedci v USA konečne odchytili “vraždiaceho sršňa”. Teraz pátrajú po celej kolónii

Nebezpečné ázijské sršne, konkrétne druh sršeň mandarínsky, sa začali rozširovať po USA. Prvé správy o ich invázii sa objavili už v máji v štáte Washington. Keďže ide o druh, ktorý dokáže vyvraždiť celé úle včiel a tento druh tu nemá čo robiť, začalo sa konať.

Po celom štáte zriadili vyše 1 300 pascí s jediným cieľom – chytiť v nich sršňa mandarínskeho. A to sa im konečne 14. júla aj podarilo. Mŕtveho jedinca zobrali do laboratória, kde chcú vedci dokázať, že ide skutočne o tento druh.

Pasca funguje

“Je to povzbudivé, pretože to znamená, že naše pasce fungujú,” uviedol vo vyhlásení Sven Spichiger, vedúci entomológ ministerstva poľnohospodárstva štátu Washington.

Ďalej uviedol, že si nie je istý, či do pasce chytili robotníka alebo kráľovnú, aj keď on aj jeho kolegovia si myslia, že ide o robotníka. To ale overia, až keď ho v laboratóriu rozrežú.

Ich cieľom je teraz nájsť hniezdo, odkiaľ sršeň pochádza a zničiť ho. Dúfajú, že sa im to podarí do polovice septembra, keď sa začínajú vytvárať nové kráľovné a tie zakladajú nové hniezda.

Najväčší sršeň na svete

Sršeň mandarínsky pochádza z východnej časti Ázie a má prezývku vraždiaci. Má asi 5 centimetrov a je najväčším druhom sršňa na svete. Nie je jasné, ako sa do Severnej Ameriky tento druh dostal, no prvýkrát bol pozorovaný v septembri 2019. O niekoľko mesiacov na to istý obyvateľ štátu Washington odovzdal jeden nález ministerstvu poľnohospodárstva. Od tej doby úrady zaznamenali ďalších 5 jedincov.

Prítomnosť tohto invázneho sršňa je znepokojivá najmä preto, lebo dokáže veľmi rýchlo napadnúť a vyhladiť celé včelie úle. Americké ako aj európske včely sa tomuto sršňovi nedokážu brániť. Keď sa sršne “prepnú do fázy zabíjania”, svojimi nožnicovými kusadlami odstrihnú včelám hlavy. Následne zaberú úľ a mladými včelami kŕmia svoje mláďatá. Ázijské včely sa voči sršňom dokážu brániť tak, že na neho vrhnú a kmitaním zvýšia teplotu v úli a sršňa – prieskumníka takto doslova uvaria.

Sršne sú nebezpečné aj pre ľudí. Sú plné silného jedu, čo má za následok bolestivé uštipnutie. Aj v prípade, ak človek nemá alergiu, môže podľahnúť jedu, ak na neho zaútočí viacero sršňov.