Vedci skúmali Mariánsku priekopu a čakal na nich šok. Z toho, čo našli v najhlbšom mieste na Zemi, takmer odpadli

To, čo sa nachádza na dne najhlbšieho miesta na našej planéte – na dne Mariánskej priekopy v Tichom oceáne, sa vedcom skúma pomerne ťažko. Neznamená to ale, že by sa tam nikdy neboli pozrieť. Vďaka moderným vynálezom je aj takéto nehostinné prostredie oveľa jednoduchšie preskúmavať. Z toho, čo tam vedci ale naposledy našli, sa tisnú slzy do očí.

Planéta Zem je zahltená odpadkami, čo je všeobecne známy fakt. Mikroplasty sa našli dokonca aj na takých miestach, kam sa bežne ľudská noha tak ľahko, ak vôbec, nemôže dostať. Preto vedcov prekvapilo, že v najhlbšom známom bode na svete, teda v Challengerskej hlbočine, ktorá je súčasťou Mariánskej priekopy, sa našlo niečo, čo tam, popravde, vôbec nečakali, píše web LAD Bible.

Video z prieskumu Challengerskej hlbočiny sa po roku opäť dostalo na pretras najmä preto, čo tam vedci našli. Okrem tmy tam totiž objavili sklenenú fľašu od piva – 10 994 metrov pod morom.

A beer bottle discovered at Challenger Deep, the deepest point on Earth at -35,000 feet pic.twitter.com/TJAuN8iuFL — Domenico (@AvatarDomy) January 13, 2023

Práve o tomto mieste vedci dlhé roky hovorili ako o jednom z najnedotknutejších na svete, čo potvrdila aj oceánografička, doktorka Dawn Wrightová, ktorá fľašu na dne priekopy objavila a so zábermi sa podelila na sociálnych sieťach. Aj podľa nej by sa ľudstvo teda malo čím skôr spamätať a začať robiť pre oceány a zdravie biotopov podstatne viac, pretože sme od seba vzájomne závislí.

„Tento odpad sa dostal do nepoškvrnenej časti nášho sveta skôr, ako sme to urobili my. Je to symbol toho, ako hlboko a nenávratne ľudia ovplyvňujú svet prírody,“ uviedla Wrightová. A má pravdu. Kus odpadu na takom mieste nemá čo robiť, no ľudstvo si stále neuvedomuje následky toho, čo sa stane, keď odpadky nehádžeme tam, kam máme.