Zima ešte ani zďaleka nekončí: Toto je 9 aktivít, vďaka ktorým si ju na Slovensku užijete

Za lákavou zimnou dovolenkou nemusíte len cestovať za hranice a minúť na ňu stovky ba až tisícky eur. Fantastickú lyžovačku a ďalšie skvelé zimné aktivity si totiž môžete užiť aj na Slovensku. Stačí len vedieť, kde ich nájdete. Vybrali sme pre vás Top 9 možností na parádnu zimnú dovolenku, kde si nielen skvelo oddýchnete, ale aj užijete nevídané atrakcie.

Ak ste si mysleli, že oddýchnuť si najlepšie viete len počas leta, vyvedieme vás z omylu. Zimná dovolenka toho totiž môže ponúknuť ešte viac. Obzvlášť, ak sa ju rozhodnete tráviť v niektorom z týchto miest na Slovensku.

#1 Najvyššie položené lyžiarske stredisko

Lyžiarskych stredísk je na Slovensku neúrekom. Pre tých, ktorí milujú adrenalín a ešte nenašli odvahu, je najvyšší čas vyskúšať lyžovačku na Štrbskom Plese, teda v najvyššie položenom lyžiarskom stredisku na Slovensku.

Vďaka svojej polohe (dolná stanica sa nachádza vo výške až 1 400 metrov nad morom) sa môže pýšiť aj tým, že tu lyžiarska sezóna trvá zo všetkých stredísk najdlhšie.

Južné svahy Predného Soliska nad Štrbským plesom ponúkajú 9 kilometrov ľahkých aj stredne ťažkých zasnežovaných zjazdoviek, a tiež aj adrenalínový snowpark. Okrem toho je tu aj možnosť bežkovania na takmer 20 kilometroch špičkových tratí (celkovo 8 okruhov). Zažiť a vyskúšať tu tiež môžete aj šprintérsky okruh v športovom areáli FIS, či náročnejší cross country vo Furkotskej doline, ktorá sa pýši dĺžkou až 5 kilometrov.

#2 Trinásť legendárnych horských chát

Naše najznámejšie veľhory ponúkajú okrem zimnej lyžovačky aj nespočet turistických možností. Jednou z najnetradičnejších je nepochybne plánovanie turistiky po trinástich legendárnych vysokohorských chatách, ktoré boli postavené na prelome 19. a 20. storočia a fungujú dodnes.

Ku každej jednej z nich vás dovedú značené turistické chodníky a okrem jednej (Chaty pod Rysmi) sa k nim dostanete celoročne. K viacerým tatranským chatám vedú nenáročné chodníky, ktoré zvládnu aj deti. Navštíviť môžete Chatu pod Soliskom, Chatu pri Zelenom plese, Téryho chatu, Zbojnícku chatu, Rainerovu chatu, Bilíkovu chatu, Horský hotel Sliezsky dom, Majláthovu chatu, Zamkovského chatu, chatu Popradské pleso a Skalnatú chatu. Navyše, v mnohých z nich môžete aj stráviť noc, nutné však je si pobyt dopredu rezervovať.

#3 Adrenalínová ferata

Pre ozajstných milovníkov adrenalínu je tu atrakcia ako žiadna iná – v srdci Turčianskeho regiónu, len pár minút od vyhľadávaného lyžiarskeho strediska Martinky. Konkrétne ide o Ferratu Horskej záchrannej služby, ktorá je prístupná aj v zime a v závislosti od náročnosti vašej trasy zdoláte mostíky, rebríky, pozostatky štôlne, zamrznuté kaskády aj Malý či Veľký vodopád. Táto túra na Martinských holiach trvá približne 4 a pol hodiny, no ponúka adrenalínové dobrodružstvo, ktoré si budete chcieť zopakovať znova.

#4 Nočná túra na snežniciach

Ďalším zaujímavým zážitkom s nemalou dávkou adrenalínu je nepochybne nočná túra s čelovkou na hlave a so snežnicami na nohách na Martinských holiach. Túra po kopcoch a lesoch sa v tomto stredisku dá absolvovať nielen cez deň, ale aj v noci (preto tá čelovka) a sprevádzať vás budú sprievodcovia a nadšenci z Fatra Ski.

Snežnice majú až 6-tisícročnú tradíciu a boli predchodcami lyží. Kedysi sa vyrábali z drevených vypletaných obručí, dnes sa vyrábajú z plastu.

#5 Najdlhšia čierna zjazdovka na Slovensku

Stredisko v srdci Národného parku Malá Fatra – Vrátna – je nielen jedným zo štyroch najvyššie položených na Slovensku, ale turistov láka aj tým, že ponúka možnosť zlyžovať najdlhšiu čiernu zjazdovku na Slovensku, v Oštiepkovej mulde pod Chlebom. Na dvojkilometrovej trase zdoláte prevýšenie 750 metrov na prírodnom snehu.

Okrem toho ale Vrátna v Malej Fatre ponúka aj ďalšie možnosti zážitkového lyžovania na Chlebe, kde si na svoje prídu milovníci freeridu aj skialpinizmu.

#6 Zimné Donovaly z oblohy

Aj keď sa mnohým zrejme paragliding spája najmä s teplým počasím, ako s tým, ktoré panuje v zime, práve počas zimnej sezóny sa zo vzduchu núkajú ešte krajšie scenérie.

Donovaly patria medzi najvyhľadávanejšie slovenské lyžiarske strediská, no okrem lyžovania ponúkajú aj ďalšie zimné aktivity, medzi nimi aj snowparaglidingový let z Novej hole, najnavštevovanejšieho horského letového terénu na Slovensku.

#7 Na Ďumbier len v plavkách či v šortkách

Najmä počas obdobia mnohí z nás začali otužovať. To ale neznamená, že sa to dá len v neďalekom rybníku. Už ste skúšali turistiku na horách s ruksakom na holom chrbte a len v šortkách alebo v plavkách? Presne to môžete okúsiť na zimnom vysokohorskom výstupe na najvyšší vrch Nízkych Tatier, Ďumbier.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Flašu (@wannabeerbro)

V sprievode skúseného inštruktora sa môžete takýmto spôsobom dostať až do nadmorskej výšky 2 043 metrov nad morom a na vlastnej koži vyskúšať, aké to je brodiť sa snehom a popritom sa kochať horským prostredím a prírodou Nízkych Tatier.

#8 Zdolávanie ľadopádov v Slovenskom raji

Obdivovať krásy zamrznutých slovenských vodopádov zo zeme je nepochybne veľkým zážitkom. Čo tak ale vybrať sa až na ich vrchol? Na Slovensku máme viac než 200 ľadopádov a niektoré dosahujú výšku až 80 metrov.

Len v Národnom parku Slovenský raj môžete navštíviť desiatky vodopádov a minimálne tretina z nich sa v zime mení na ľadopády, ktoré možno zdolať aj lezením. Zamrznuté kaskády a rokliny na ľadolezenie sú vhodné v šiestich lokalitách, konkrétne ide o Sokoliu dolinu, Kláštorskú roklinu, Suchú Belú, Letanovský mlyn, Zejmarskú roklinu a Piecky – Veľký vodopád. Vďaka prítomnému profi inštruktorovi môžu po ľadopáde vyliezť aj úplní začiatočníci.

Podobné atrakcie ale neponúka len Slovenský raj. Vyskúšať si to môžete aj vo Vysokých Tatrách či v Malej Fatre.

#9 Kúpeľ v liečivej vode

Vedeli ste, že na Slovensku vyviera takmer 2-tisíc termálnych a minerálnych prameňov a 82 z nich má aj liečivé účinky? Nájdete ich najmä na severe a juhu Slovenska, ale aj na strednom Slovensku a v mnohých sa môžete aj okúpať, pretože počas zimných mesiacov majú dostačujúcu teplotu a vôbec nezamŕzajú.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Peter (@suhajko_z_liptova)

Navštíviť môžete napríklad liečivý prameň Kaďa v Liptovskom Jáne neďaleko lyžiarskeho strediska Jasná, ktorého teplota vody aj v zime dosahuje okolo 20 °C. Ak sa rozhodnete stráviť víkend lyžovačkou alebo turistikou v niektorom zo stredísk v okolí Ždiaru, vyskúšať môžete unikát vo Vyšných Ružbachoch. Tam sa nachádza termálne travertínové jazierko Ružbašský kráter v tvare krátera s teplotou až 25 °C.