Vedci prišli s novým zistením. Až 76 % pacientov má príznaky koronavírusu aj 6 mesiacov po nakazení

Ochorenie je behom na dlhé trate. Človek nakazený koronavírusom sa niektorých nepríjemných príznakov nezbaví aj celé týždne, ba dokonca mesiace. Ľudí trápi svalová slabosť a problémy so spánkom.

Príznaky majú pacienti aj po 6 mesiacoch

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise The Lancet, viac ako tri štvrtiny hospitalizovaných pacientov nakazených koronavírusom má aspoň jeden príznak aj 6 mesiacov od nakazenia sa. Do štúdie sa zapojilo 1 733 pacientov prepustených z nemocnice Jinyintan v čínskom Wu- chane, kde sa ochorenie pôvodne začalo šíriť.

Všetci účastníci výskumu boli z nemocnice prepustení medzi januárom a májom minulého roka. Priemerný vek pacientov bol 57 rokov a ich úlohou bolo vyplniť dotazník týkajúci sa zdravotného stavu a kvality života. Okrem toho vedci vykonali aj niekoľko laboratórnych testov a lekárske vyšetrenia.

Pacienti aj mesiace po nakazení sa koronavírusom trpeli svalovou únavou a celkovou vyčerpanosťou. Niektorí pacienti sa však sťažovali napríklad aj na problémy so spánkom, píše Science Alert. Vzhľadom na to, že koronavírus je pre svet vedy a medicíny ešte stále do značnej miery neprebádanou oblasťou, vedci sú stále len na začiatku, pokiaľ ide o skúmanie dlhodobých následkov ochorenia.

Objavuje sa svalová slabosť či problémy so spánkom

Isté však je, že pacient prepustený z nemocnice nemôže byť prehlásený za úplne zdravého. Lekársku starostlivosť si človek vyžaduje aj po týždňoch či mesiacoch, a to najmä v prípade, ak bol priebeh ochorenia vážny. Ako informuje Svetová zdravotnícka organizácia, príznaky sa po niekoľkých mesiacoch od nakazenia môžu objavovať aj u mladých ľudí, u ktorých priebeh ochorenia nebol vážny a nebolo nutné ich hospitalizovať.

Z celkového počtu účastníkov výskumu až 76 % udávalo, že príznaky koronavírusu pociťujú aj mesiace po prepustení z nemocnice. 63 % účastníkov uvádzalo, že pociťujú svalovú slabosť a 26 % sa sťažovalo na ťažkosti týkajúce sa spánku. Okrem toho odborníci skúmali aj vzorky krvi 94 pacientov. Sledovali, ako sa mení hladina protilátok v krvi. Po 6 mesiacoch bola hladina protilátok nižšia v priemere o 52,2 % oproti stavu, kedy telo s infekciou bojovalo najviac.

Odborníci skúmajú okrem iného aj to, aká je pravdepodobnosť, že sa pacient, ktorý bol prehlásený za zdravého, koronavírusom nakazí opäť. Avšak na to, aby vedci zistili, ako sa imunita pacienta voči koronavírusu mení časom, je potrebná väčšia vzorka pacientov a viac výskumov.