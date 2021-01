Deťom sa dnes skončili prázdniny. O návrate do škôl však podľa premiéra Matoviča môžu len snívať

Školákom sa skončili vianočné prázdniny. V novom roku začínajú všetky školy s dištančným spôsobom výučby. Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka.

Otvorené môžu byť len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Pre týchto školákov môžu byť rovnako otvorené aj školské kluby detí. “Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,” spresnil Gröhling.

Rezort školstva verí, že od 18. januára budú otvorené materské školy a obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Zároveň ministerstvo odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na päť vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy budú pokračovať vo vzdelávaní dištančne. Rezort školstva ďalší postup v súvislosti s otváraním škôl spresní v najbližších dňoch a závisieť bude od vývoja situácie.

Matovič o školách

V Sobotných dialógoch rádia Slovensko premiér Igor Matovič povedal, že deti môžu ešte 2 mesiace o návrate do škôl snívať. Dlhú dobu bude rovnako trvať, kým sa napríklad otvoria reštaurácie. Deti rodičov z kritickej infraštruktúry sa však do škôl mohli vrátiť už od dnes, 11.1, no nie je jasné, o ktoré školy v akých okresoch sa jedná.

Dnes zasadá aj vláda, rokovanie bude prebiehať online formou. Premiér Matovič avizoval, chce odobrať ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi kompetenciu nakupovať testy na ochorenie COVID-19. Rozhodovať sa o tom bude zrejme dnes. Dodal, že v najbližších dňoch plánuje zvolať neoficiálne rokovanie vlády, na ktorom by mali hovoriť o tom, kto bude ďalej nakupovať potrebné testy.

Prednostné očkovanie Cibulkovej

Predseda Igor Matovič žiada od Ministerstva zdravotníctva presné poradovníky na očkovanie a rovnako aj sprísnenie podmienok. Informoval o tom vo svojom profile na sociálnej sieti. Premiér tak reagoval na medializované informácie o bývalej slovenskej tenistke Dominike Cibulkovej, ktorá sa dala zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne… Uverejnil používateľ Dominika Cibulkova Nedeľa 10. januára 2021

Keďže tenistka nepatrí medzi pracovníkov kritickej infraštruktúry, verejnosť tento čin kritizovala. Cibulková v reakcii na to vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že sa „nechala voviesť do omylu“ a že ju tento krok mrzí. Univerzitná nemocnica Bratislava, konkrétne jej pracovisko na Kramároch, pre Denník N potvrdila, že okrem Cibulkovej bol v ich nemocnici zaočkovaný aj manžel tenistky Michal Navara.

„Budem vyžadovať okamžité sprísnenia opatrení, ktoré takýmto zlyhaniam v budúcnosti zabránia. Rovnako očakávam od MZ jednoznačné a nespochybniteľné poradovníky, z ktorých bude každému jasné, kedy kto má na očkovanie nárok,“ napísal Matovič.

Premiér vo svojom statuse zároveň poznamenal, že Slovensko patrí k európskym lídrom v počte ľudí, ktorí veria konšpiráciám a tiež platí, že mimoriadne veľký pomer ľudí sa z rôznych dôvodov zaočkovať nechystá. Z tohto dôvodu uznal, že bude potrebná kampaň. V rámci kampane by podľa neho malo vystúpiť množstvo osobností, ktorým dôverujú rôzne skupiny ľudí.

Podľa premiéra však očkovanie Cibulkovej bolo zbytočným zlyhaním systému, a to vrátane zlyhania pracovníka očkovacieho centra. Ako dodal, ide tak o nevyužitú príležitosť. Matovič doplnil, že nemá problém s tým, ak budú denne popri „tisíckach“ zaočkovaných ľudí podľa poradovníka, verejne zaočkovaní aj traja až štyria známi ľudia s cieľom masívnej propagácie očkovania medzi pochybujúcimi. Podľa Matoviča robiť očkovanie tajne, nie je fér, avšak urobiť to verejne, je propagácia dobrej veci.