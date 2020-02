Vedci označili „mini Neptún“ za potenciálne obývateľný. Má vodnú paru aj atmosféru bohatú na vodík

Je dvakrát väčšia ako Zem, menšia ako Neptún a nenachádza sa ani veľmi ďaleko. Exoplanéta K2-18b je od Zeme vzdialená asi 124 svetelných rokov a už dlhší čas vedcov zaujíma otázka, či by na nej mohol existovať život podobný tomu na Zemi. Najnovší výskum ich motiváciu len utvrdil.

Ešte pred niekoľkým mesiacmi vedci z Univerzity College London informovali, že na planéte K2-18b objavili prítomnosť vodnej pary. Napriek tomu, že sa planéta v mnohom od našej Zeme odlišuje, patrí vo vedeckej komunite medzi niekoľko favoritov na možnú existenciu života. V najnovšej tlačovej správe vedci z Cambridge hovoria o tom, že K2-18b je potenciálne obývateľná.

Atmosféra s vodíkom aj vodná para

K2-18b je 2,6-násobne väčšia 8,6-násobne ťažšia ako Zem. Svoju hviezdu obieha v obývateľnej zóne, teda v oblasti, v ktorej sa priemerné teploty pohybujú na úrovni, ktoré umožňujú existenciu vody v tekutom skupenstve. Analýzou predchádzajúcich zistení najnovšie vedci o K2-18b hovoria ako o potenciálne obývateľnej planéte. Vďačiť za to môžeme predchádzajúcemu objavu vodnej pary a novému výskumu, ktorý hovorí o atmosfére bohatej na vodík.

„Vodná para bola objavená v atmosférach mnohých planét a aj keď je planéta v obývateľnej zóne, nemusí to nutne znamenať, že je obývateľná aj ona sama,“ vysvetľuje v tlačovej správe Dr. Nikku Madhusudhan z astronomického ústavu Cambridgskej univerzity.

„Na stanovenie vyhliadok o obývateľnosti je potrebné porozumieť vnútorným a atmosferickým podmienkam planéty a najmä to, či pod atmosférou existuje voda v tekutom skupenstve,“ dodáva Madhusudhan, ktorý je vedúci výskumného tímu.

„Mini Neptún“

Vedci predpokladajú, že K2-18b je viac ako „super Zem“ akýmsi „mini Neptúnom“. Očakáva sa, že planétu tvorí vodíkový obal, pod ktorým sa nachádza voda stlačená veľmi vysokým tlakom a planétu bude tvoriť jadro z hornín a železa. Ak by bola vodíková vrstva príliš hrubá, na podmienky vhodné pre život možno pre teploty a extrémny tlak zabudnúť. Ak by život na planéte existoval, mohol by vyzerať podobne ako život v hĺbkach svetového oceánu na Zemi.

Podľa štúdie vedcov z Cambridge, aj napriek veľkosti K2-18b, by vodíková vrstva nemusela byť až taká hrubá ako očakávali. Stlačená voda pod touto vrstvou by tak mohla poskytovať vhodné podmienky pre existenciu života. Výskum potvrdil aj na vodík bohatú atmosféru s vysokým obsahom vodných pár. Vedcov tiež prekvapil nižší obsah plynov ako amoniak či metán. V atmosfére K2-18b sa týchto plynov nachádza menej ako očakávali. Vedci sa v budúcnosti budú snažiť zistiť, či ich výskyt možno pripísať biologickým procesom.