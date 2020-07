Vedci objavili prvý aktívny únik metánu z morského dna na Antarktíde. Správy sú mimoriadne znepokojivé

Keď do rovnice definujúcej globálne dôsledky klimatickej zmeny pred rokmi vedci pridali vplyv metánu svet ostal na krátko ochromený. Metán je ako skleníkový plyn násobne agresívnejší ako oxid uhličitý, jeho veľké ložiská však ležia zatiaľ bezpečne uväznené pod ľadovou pokrývkou v polárnych oblastiach. Teraz však vedci objavili prvý priamy dôkaz o úniku metánu z Antarktídy priamo do atmosféry.

Vedci v novej štúdii zverejnenej v žurnále Proceedings of The Royal Society opisujú objav prvého aktívneho úniku metánu z morského dna v Antarktíde, informuje britký denník The Guarrdian. Výskumníci tiež odhalili, že mikróby, ktoré bežne konzumujú metán skôr ako sa uvoľní do atmosféry, sa v oblasti objavili po piatich rokoch aj to len vo veľmi malom množstve.

Nebezpečný metán

Rovnako ako v oblasti severného pólu, ukrýva aj morské dno v oblasti Antarktídy bohaté ložiská metánu. Metán je mimoriadne aktívnym skleníkovým plynom, vedci pred niekoľkými rokmi zistili, že kilogram metánu vypusteného do atmosféry planétu oteplí až 25-násobne viac ako rovnaké množstvo oxidu uhličitého. Problém s metánom je začarovaným kruhom, nezvratným bodom zlomu. Metán sa spod ľadovej pokrývky uvoľní v dôsledku výrazného oteplenia planéty, dôsledky agresívnejšieho skleníkového plynu však budú mnohonásobne dramatickejšie.

Vedci v najnovšom výskume ale nepredpokladajú, že prvý aktívny únik metánu z morského dna v Antarktíde vznikol v dôsledku klimatickej zmeny. Nárast teplôt v Rossovom mori, kde vedci únik metánu detekovali, totiž nie je za posledné desaťročia dostatočne výrazný. Príčina úniku metánu tak ostáva záhadou. Vedci však predpokladajú, že dôležitú úlohu v nej zohrali spomínané mikróby, ktoré metán bežne konzumujú. Napriek tomu výsledky výskumu vedci považujú za zlé správy.

Prírodné laboratórium

„Cyklus metánu je celkom určite niečo, o čo sa ako spoločnosť musíme začať zaujímať,“ cituje Andrewa Thurbera, vedúceho výskumu z univerzity v Oregone, denník The Guardian. Výsledky štúdie považuje za mimoriadne znepokojivé, vidí v ňom však aj svetielko nádeje. Antarktický cyklus metánu nie je tak dobre popísaný ako ten v severnej polárnej oblasti. Únik metánu však vedcom poskytuje akési prírodné laboratórium na detailné preskúmanie tunajších procesov.

Vedci únik metánu v oblasti po prvýkrát spozorovali už v roku 2011 s terénnym výskumom však mohli začať až o 5 rokov neskôr. Trvalo až doteraz, kým výsledky výskumu spracovali a analyzovali, na základe výsledkov by sa radi čo najskôr vrátili k ďalším experimentom. Expedície na Antarktídu však prerušila pandémia koronavírusu a nikto nevie, kedy bude vstup na večne zamrznutý kontinent opäť možný.